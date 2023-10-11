Выявление цвета цинка для расширения его потенциальных свойств

Исследователи из Института промышленных наук Токийского университета совершили прорыв в области комплексов цинка, синтезировав двухцентровый комплекс цинка, проявляющий цвет. Это открытие может значительно расширить потенциальные свойства цинковых материалов.

Цинк – важный элемент, широко встречающийся в биологических системах. Он дешев в производстве по сравнению с другими металлами и имеет низкую токсичность. Однако, хотя подобные металлы в металлокомплексах демонстрируют яркие цвета, считалось, что цинковые материалы не имеют разных цветов.

В исследовании, опубликованном в журнале Angewandte Chemie International Edition, исследователи объяснили, что изменения цвета в металлических комплексах происходят, когда видимый свет может перемещать электроны между их орбиталями. Однако энергетическая щель между орбиталями наиболее стабильного иона цинка превышает энергию видимого света, что делает его неспособным производить цвет.

Исследователи разработали две молекулы, содержащие атомы кремния, для размещения двух ионов цинка. Эти цинк-силильные комплексы содержат два атома цинка, находящиеся на разных расстояниях друг от друга. В одной системе, где атомы цинка находились далеко друг от друга, материал был бесцветным. Но в другой системе, где атомы цинка были ближе друг к другу, материал казался желтым.

Введя в действие второй атом цинка, исследователи продемонстрировали, что атомы цинка могут работать вместе, создавая комплекс, поглощающий видимый свет. Это взаимодействие между центрами цинка расширяет потенциальные свойства комплексов цинка и может привести к разработке интересных материалов.

Это открытие открывает новые возможности для взаимодействия цинка с видимым светом. Учитывая распространенность цинка в биологии и его низкую токсичность, он может найти новые применения в биосенсорстве и биокатализе.

Источник: Токийский университет.