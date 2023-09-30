Последнее Суперлуние 2023 года: Ярко сияет Урожайная Луна

Лето 2023 года было настоящим праздником для поклонников полнолуния: четыре суперлуния подряд. Последняя суперлуна, известная как Урожайная Луна, произошла 29 сентября, ознаменовав конец сезона суперлуний в этом году. Суперлуна — это когда Луна находится в перигее или около него, ближайшей к Земле точке на своей орбите, благодаря чему она кажется на небе на 30% ярче и на 14% больше.

Урожайная Луна названа так потому, что обычно она приходится на сентябрь, что совпадает с началом сезона сбора урожая в Северном полушарии. В этом году наблюдатели за небом увидели серию суперлуний, начавшуюся в июле, включая редкую Суперголубую луну в августе. Это был особенно удачный год для любителей суперлуны, поскольку следующее суперлуние произойдет не раньше сентября 2024 года.

Фотографы со всего мира воспользовались дополнительным освещением, обеспечиваемым суперлуной, и сделали несколько потрясающих снимков. Астрофотограф Эндрю Маккарти использовал два телескопа, чтобы сделать подробный снимок Полной Урожайной Луны, когда она очищается от облаков. В Германии посетители фестиваля Октоберфест в Мюнхене наслаждались поездкой на карусели на фоне полной луны. В Техасе Мэтт Ланц запечатлел захватывающий вид Урожайной Луны, садящейся за мескитовым деревом. А в Италии фотограф Лоренцо Ди Кола собрал 14 разных изображений, чтобы создать мозаику, показывающую поэтапный восход луны.

Урожайная Луна — прекрасное небесное явление, которое не только освещает ночное небо, но и открывает возможности для потрясающих фотографий. Независимо от того, наблюдаете ли вы за ней с крыши или у озера, суперлуна — это зрелище, которое стоит увидеть. Не пропустите следующее суперлуние в сентябре 2024 года!

Определения:

– Суперлуна: когда Луна находится в перигее или вблизи него, ближайшей к Земле точки на своей орбите, благодаря чему она кажется больше и ярче на небе.

– Урожайная луна: Полнолуние, которое происходит ближе всего к осеннему равноденствию, обычно в сентябре, знаменует начало сезона сбора урожая в Северном полушарии.

источники:

– Space.com (исходная статья)