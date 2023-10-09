Недавно обнаруженная улитка Маргарита найдена во Флорида-Кис

Исследователи сделали захватывающее открытие на островах Флорида-Кис — новый вид ярко-желтой улитки под названием Кайо-Маргарита. У этого крошечного беспозвоночного нет традиционного панциря улитки, но оно способно выделять паутину ядовитой слизи. В честь покойного Джимми Баффета улитке дали научное название Кайо Маргарита, вдохновленное его песней «Маргаритавилль».

Улитка Кайо-Маргарита была найдена на Коралловом рифе, единственной системе барьерных рифов в Соединенных Штатах. Непосредственная близость к побережью Флориды и яркий цвет сделали его идеальным местом для своего уникального названия. Эти улитки вырастают до размера около 0.4 дюйма и используют свою токсичную слизь для улавливания планктона, водорослей и детрита. Они полагаются на океанские течения, которые доставляют пищу через слизистую сеть.

Интересно, что улитка Кайо-Маргарита принадлежит к семейству Vermetidae, также известному как червячные улитки. В отличие от традиционных улиток, они не используют панцирь для защиты. Вместо этого их раковины действуют как привязь, привязывая их к рифу на всю жизнь. Еще одно интересное открытие, связанное с улиткой Кайо-Маргарита, — это Cayo galbinus, улитка салатового цвета, найденная теми же исследователями в Белизе.

Ученые полагают, что яркая окраска улиток Кайо отпугивает других животных, предупреждая их держаться подальше. Это позволяет улиткам выжить без необходимости использования защитных панцирей. Первоначально исследователи думали, что эти две улитки могут быть подвидами, которые адаптировали свой цвет в зависимости от своего местоположения, но вскоре обнаружили, что они генетически различны.

Улитки Кайо, возможно, одни из немногих морских существ, которые могли бы выиграть от изменения климата. Они предпочитают прикрепляться к мертвым кораллам, и это состояние может стать более распространенным по мере повышения температуры океана и обесцвечивания кораллов. Однако наличие пищи может стать проблемой в среде мертвых рифов.

Это открытие служит напоминанием о том, что еще много видов еще предстоит идентифицировать, даже в таких хорошо изученных районах, как Флорида-Кис. Улитки Кайо-Маргарита были найдены на часто посещаемом рифе, но оставались скрытыми, пока исследователи не присмотрелись поближе. Это подчеркивает тот факт, что еще многое предстоит узнать об удивительном биоразнообразии нашей планеты.

источники:

– Исследователи описали вновь обнаруженный вид улиток в исследовании, опубликованном 9 октября в журнале PeerJ.

– 10 причудливых глубоководных существ, найденных в 2022 году

– 13 самых ядовитых морских существ, скрывающихся в воде