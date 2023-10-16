Лабиринт ночи: исследование удивительных долин Марса

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило потрясающую коллекцию изображений, снятых стереокамерой высокого разрешения Mars Express (HRSC), которые демонстрируют замечательный Лабиринт Ночи на Марсе. Эта удивительная долина, простирающаяся на более чем 4,000 километров, по размеру эквивалентна Италии.

Используя кадры с восьми различных орбит вокруг Марса, ЕКА создало завораживающее видео, которое предлагает вид сверху на марсианский ландшафт. На видео видны характерные «грабены» — участки земной коры, которые опустились относительно окружающей их среды. Грабен образуется, когда блок самого верхнего слоя планеты разрушается в разломы, созданные динамическими силами коры планеты.

Считается, что эти необыкновенные долины, в том числе Мартина Валле Маринерис, являются результатом интенсивного вулканизма в регионе Тарсис на Марсе. Поскольку вулканическая активность заставляет большие части марсианской коры сталкиваться и выгибаться вверх, растянутые области становятся неустойчивыми для гороподобных образований, что приводит к столкновениям. Эти долины расположены на высоких плато и имеют ширину около 30 километров и глубину шесть метров.

Миссия Mars Express, которая находится на орбите вокруг Марса с 2003 года, направлена ​​на составление комплексной карты поверхности планеты, изучение ее атмосферы и исследование взаимодействия между марсианской средой и этими геологическими чудесами. Лабиринт Ночи является свидетельством удивительных геологических особенностей Марса.

источники:

– ЕКА (Европейское космическое агентство)