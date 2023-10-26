Раскрытие секретов развития человеческого эмбриона: синтетические модели дают понимание

Введение

Процесс развития человеческого эмбриона — это научное чудо, которое до сих пор окутано тайной. Несмотря на значительный прогресс в понимании развития эмбрионов у животных, тонкости развития эмбрионов человека, особенно в решающий первый месяц, в значительной степени ускользнули от нас. Однако недавние достижения в исследованиях стволовых клеток открыли новые возможности для разгадки этой загадки. Ученые всего мира теперь могут создавать в лаборатории структуры, подобные эмбрионам. Эти структуры, хотя и неспособны превратиться в плод, имитируют самые ранние стадии развития человека. Изучая эти синтетические модели, исследователи надеются получить ценную информацию о выкидышах, врожденных дефектах и ​​влиянии лекарств во время беременности.

Чего достигли учёные?

Эти эмбрионоподобные структуры размером меньше рисового зерна представляют собой ключевые типы клеток, необходимые для развития эмбриона, такие как плацента, желточный мешок и наружная мембрана. Несмотря на отсутствие бьющегося сердца или мозга, эти структуры развиваются до стадии, эквивалентной 14-му дню пребывания человеческого эмбриона в утробе матери. На этом этапе естественные эмбрионы приобретают внутренние структуры, необходимые для развития органов тела. Синтетические модели, разработанные израильской командой, оказались наиболее точными на сегодняшний день. Примечательно, что для создания этих различных типов клеток не было сделано никаких генетических модификаций, использовались только химические сигналы.

Как выращивают эмбрионы в лаборатории?

В отличие от традиционных методов, основанных на использовании оплодотворенных яйцеклеток, израильская команда начала с плюрипотентных стволовых клеток, полученных из клеток кожи взрослого человека. Эти универсальные клетки можно запрограммировать на развитие различных типов клеток, и они обычно используются в биомедицинских исследованиях. Команда перепрограммировала эти клетки в «наивное состояние», соответствующее седьмому дню естественного развития эмбриона. Одна группа клеток, которой суждено было стать эмбрионом, осталась нетронутой. Две другие группы обрабатывались специальными химическими веществами, которые активировали гены, ответственные за развитие тканей, необходимых для поддержания эмбриона. Через два дня три группы были объединены. К четвертому дню эмбрионоподобная структура начала обретать форму, обнаруживая отдельные области, где будут формироваться эмбрион и желточный мешок.

Часто задаваемые вопросы

1. Являются ли эти синтетические модели реальными человеческими эмбрионами?

Нет, эти синтетические модели представляют собой скопления клеток, выращенные в лаборатории и имитирующие ранние стадии развития человека. Они не обладают способностью развиваться в плод.

2. Как изучение этих синтетических моделей помогает понять развитие эмбриона человека?

Изучая эти модели, ученые могут получить представление о сложных процессах раннего развития эмбрионов, что приведет к лучшему пониманию выкидышей, врожденных дефектов и воздействия лекарств во время беременности.

3. Существуют ли разногласия вокруг использования синтетических эмбрионоподобных структур?

Да, использование этих синтетических моделей поднимает этические вопросы относительно их статуса, обращения и потенциального неправильного использования. Научное сообщество продолжает участвовать в дискуссиях по поводу этих проблем.

источники:

https://www.example.com

https://www.example2.com