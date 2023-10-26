Прогресс биомедицинских исследований: модели эмбрионов, полученные из стволовых клеток

Ученые уже давно пытаются разгадать тайны деления клеток человека и развития эмбриона. Сложности этих процессов, особенно в критический первый месяц, ускользали от исследователей в течение многих лет. Однако недавние достижения в области технологии стволовых клеток проложили путь к прорыву. Лаборатории по всему миру в настоящее время создают эмбрионоподобные структуры из стволовых клеток – групп клеток, которые имитируют эмбрионы, но не могут вырасти в плод. Эти структуры, созданные без необходимости использования яйцеклеток или спермы, обещают более глубокое понимание осложнений беременности, врожденных врожденных дефектов и эффектов лекарств, принимаемых во время беременности.

Новейшие эмбрионоподобные структуры, разработанные израильской командой, демонстрируют поразительную точность в воспроизведении ранних стадий человеческого развития. Эти модели включают все важные типы клеток, необходимые для эмбрионального развития, включая плаценту, желточный мешок и внешнюю мембрану. Позволив этим структурам развиваться в течение восьми дней, что эквивалентно 14-му дню пребывания человеческого эмбриона в утробе матери, исследователи стали свидетелями формирования внутренних структур, необходимых для дальнейшего развития органов.

Чтобы вырастить эти эмбрионоподобные структуры в лаборатории, исследователи использовали плюрипотентные стволовые клетки, податливые клетки, способные трансформироваться в различные типы клеток. Перепрограммировав эти клетки в «наивное состояние», подобное седьмому дню естественного развития эмбриона, команда подготовила почву для дальнейшего роста. Химические воздействия вызвали экспрессию специфических генов, что привело к образованию ткани, необходимой для поддержания эмбриона. Последний шаг заключался в объединении трех групп клеток для формирования структуры, напоминающей эмбрион.

Хотя эти модели многообещающи, проблемы остаются. В настоящее время только 1% агрегированных клеток успешно самоорганизуются в структуру, подобную эмбриону. Повышение этой эффективности будет иметь решающее значение для того, чтобы эти модели стали ценными инструментами в научных исследованиях. Культивирование этих структур в течение более 14 дней также представляет ограничения и препятствия. Тем не менее, исследователи оптимистичны в отношении того, что дальнейшие достижения и усовершенствования в этой области позволят получить ценную информацию об эмбриональном развитии.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое эмбрионоподобные структуры?

Ответ: Эмбриоподобные структуры представляют собой скопления клеток, выращенные в лаборатории, которые имитируют ранние стадии развития человека, прежде чем происходит формирование органов. У них нет ни бьющегося сердца, ни мозга.

Вопрос: Как создаются структуры, подобные эмбрионам?

Ответ: Эти структуры создаются с использованием плюрипотентных стволовых клеток, которые перепрограммируются в «наивное состояние». Специфическая экспрессия генов запускается посредством химических стимулов для развития необходимых тканей.

Вопрос: Что можно узнать из этих моделей эмбрионов?

Ответ: Модели эмбрионов дают возможность исследовать выкидыши, врожденные врожденные дефекты и влияние лекарств, принимаемых во время беременности. Они дают представление о формировании важнейших эмбриональных структур.

Вопрос: С какими проблемами сталкиваются эти модели?

Ответ: Эффективность самоорганизации клеток в эмбрионоподобную структуру в настоящее время низка. Кроме того, культивирование этих структур в течение более 14 дней представляет собой проблему, ограничивающую их потенциал.