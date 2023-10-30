Будущее вычислений: управление спиновыми волнами с помощью сверхпроводников на чипе

Ученые Делфтского технического университета сделали революционное открытие в области квантовой физики. Они успешно продемонстрировали, что можно управлять крошечными волнами в магнитах на чипе с помощью сверхпроводников. Согласно пресс-релизу университета, эти «спиновые волны» в магнитах обладают огромным потенциалом для будущих энергоэффективных информационных технологий или в качестве связующих устройств в квантовых компьютерах.

Спиновые волны — это волны в магнитном материале, которые можно использовать для передачи информации. В течение многих лет ученые искали эффективный способ контроля и манипулирования этими спиновыми волнами, чтобы разработать энергоэффективную альтернативу традиционной электронике. Этот прорыв дает физикам новое понимание взаимодействия магнитов и сверхпроводников, открывая многообещающий путь для будущих энергоэффективных решений.

Исследователи добились этого контроля, используя сверхпроводящий электрод в качестве зеркала для спиновых волн. Спиновая волна генерирует магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует сверхток в сверхпроводнике. Этот сверхток действует как зеркало, отражая магнитное поле обратно в спиновую волну, что позволяет осуществлять точный контроль и манипуляции. Изменяя температуру электрода, можно точно настроить величину изменения длины волны спиновой волны.

Чтобы визуализировать и измерить эти спиновые волны, исследовательская группа использовала уникальный датчик, использующий электроны в алмазе. Эта техника позволила им заглянуть сквозь непрозрачный сверхпроводник и наблюдать спиновые волны под ним, подобно тому, как МРТ-сканер заглядывает внутрь человеческого тела.

Хотя технология спиновых волн все еще находится в зачаточном состоянии, это открытие открывает двери для разработки энергоэффективных спин-волновых схем. Используя сверхпроводящие электроды, исследователи теперь могут создавать устройства, которые производят минимальное тепло и звуковые волны, производя революцию в различных областях, таких как частотные фильтры, резонаторы, транзисторы и разъемы для квантовых компьютеров.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое спиновые волны?

Ответ: Спиновые волны — это волны в магнитном материале, которые можно использовать для передачи информации.

Вопрос: Как исследователи контролировали и манипулировали спиновыми волнами?

Ответ: Используя сверхпроводящий электрод в качестве зеркала, исследователи смогли отразить магнитное поле, генерируемое спиновыми волнами, что позволило осуществлять точный контроль и манипуляции.

Вопрос: Как визуализировались и измерялись спиновые волны?

Ответ: Исследователи использовали уникальный датчик, использующий электроны в алмазе для измерения магнитных полей спиновых волн.

Вопрос: Каковы потенциальные применения технологии спиновых волн?

Ответ: Технология спиновых волн потенциально может быть использована в энергоэффективных информационных технологиях, квантовых вычислениях и различных специализированных схемах, таких как частотные фильтры и транзисторы.