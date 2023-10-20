Ученые обнаружили движение атомов железа в твердом внутреннем ядре Земли

Недавно ученые сделали революционное открытие относительно движения атомов железа внутри твердого внутреннего ядра Земли. Это новое открытие проливает свет на сложную динамику ядра нашей планеты и дает представление о магнитном поле Земли.

Ядро Земли разделено на две части: жидкое внешнее ядро ​​и твердое внутреннее ядро. Твердое внутреннее ядро, несмотря на свое название, не является полностью неподвижным. В течение некоторого времени было известно, что внутри внутреннего ядра существует сейсмическая активность, но теперь ученые обнаружили, что отдельные атомы железа также испытывают движение.

Это движение атомов железа внутри твердого внутреннего ядра имеет важные последствия для нашего понимания магнитного поля Земли. Магнитное поле генерируется движением расплавленного железа во внешнем ядре, а движение атомов железа во внутреннем ядре может влиять на общее магнитное поведение планеты.

Изучая сейсмические волны, проходящие через Землю, ученые смогли наблюдать тонкие изменения в свойствах внутреннего ядра. Эти изменения указывают на движение атомов железа, доказывая существование этого ранее неизвестного явления.

Понимание движения атомов железа внутри твердого внутреннего ядра является важным шагом на пути к пониманию сложной динамики ядра и магнитного поля Земли. Это исследование дополняет наши знания о внутреннем устройстве нашей планеты и может внести вклад в прогресс в таких областях, как геофизика и геомагнетизм.

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