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Фотограф преодолел облачный покров, чтобы запечатлеть редкое солнечное затмение

ByРоберт Эндрю

Октябрь 15, 2023
Фотограф преодолел облачный покров, чтобы запечатлеть редкое солнечное затмение

Густая облачность угрожала испортить вид вчерашнего кольцевого солнечного затмения в районе Восточного Кутеней. Однако внезапный прорыв в облаках позволил технологу астрономической лаборатории Колледжа Скалистых гор Рику Ноуэллу сделать несколько снимков редкого явления. Ноуэлл описал усилия, необходимые для фотографирования затмения, включая поиск необходимого оборудования и настройку телескопа для оптимальной фокусировки. Несмотря на трудности, Ноуэллу удалось сделать лучшую фотографию затмения, засняв даже два солнечных пятна.

Частное затмение началось в 9:11 утра в субботу, 14 октября, когда Луна покрыла 67% Солнца и достигла пика в 10:25. Успешная съемка этого события Ноуэллом служит свидетельством его решимости и технических навыков.

Фотография затмения может оказаться сложной задачей, требующей специального оборудования и знаний. Некоторые из терминов, упомянутых Ноуэллом, включают телескоп Celestron, фокальный редуктор, визуальную заднюю часть, фокусер Крейфорда и искатель. Все эти инструменты играют роль в получении четких и точных изображений небесных явлений, таких как затмения.

Стоит отметить, что наблюдение солнечного затмения без надлежащей защиты глаз может быть опасным и потенциально привести к необратимому повреждению глаз. Поэтому очень важно использовать солнечный фильтр или наблюдать затмение косвенно, используя методы проецирования, как описано Ноуэллом, когда он использовал крышку белого ящика с фильтром в качестве проекционного экрана.

Источник: e-KNOW (URL не указан)

By Роберт Эндрю

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