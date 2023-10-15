Фотограф преодолел облачный покров, чтобы запечатлеть редкое солнечное затмение

Густая облачность угрожала испортить вид вчерашнего кольцевого солнечного затмения в районе Восточного Кутеней. Однако внезапный прорыв в облаках позволил технологу астрономической лаборатории Колледжа Скалистых гор Рику Ноуэллу сделать несколько снимков редкого явления. Ноуэлл описал усилия, необходимые для фотографирования затмения, включая поиск необходимого оборудования и настройку телескопа для оптимальной фокусировки. Несмотря на трудности, Ноуэллу удалось сделать лучшую фотографию затмения, засняв даже два солнечных пятна.

Частное затмение началось в 9:11 утра в субботу, 14 октября, когда Луна покрыла 67% Солнца и достигла пика в 10:25. Успешная съемка этого события Ноуэллом служит свидетельством его решимости и технических навыков.

Фотография затмения может оказаться сложной задачей, требующей специального оборудования и знаний. Некоторые из терминов, упомянутых Ноуэллом, включают телескоп Celestron, фокальный редуктор, визуальную заднюю часть, фокусер Крейфорда и искатель. Все эти инструменты играют роль в получении четких и точных изображений небесных явлений, таких как затмения.

Стоит отметить, что наблюдение солнечного затмения без надлежащей защиты глаз может быть опасным и потенциально привести к необратимому повреждению глаз. Поэтому очень важно использовать солнечный фильтр или наблюдать затмение косвенно, используя методы проецирования, как описано Ноуэллом, когда он использовал крышку белого ящика с фильтром в качестве проекционного экрана.

Источник: e-KNOW (URL не указан)