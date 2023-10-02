Сила обучения и восприятия у безмозглых организмов

Способность организмов без мозга учиться и воспринимать является замечательным примером адаптивной эволюции. Хотя мозг является важнейшим органом для животных, позволяющим гибко реагировать и выживать в непредсказуемых условиях, у многих организмов отсутствует эта центральная система управления. Тем не менее, их способность учиться и воспринимать не менее важна для их выживания и воспроизводства.

Обучение, определяемое как изменение поведения в результате опыта, принимает разные формы. Неассоциативное обучение включает в себя отключение или привыкание к повторяющимся стимулам, тогда как ассоциативное обучение предполагает связывание сигналов с поведением. Высшие формы обучения, такие как концептуальное, лингвистическое и музыкальное обучение, требуют сложного мозга со специализированными структурами и связями.

Однако недавние исследования ставят под сомнение предположение о том, что обучение присуще только организмам со сложным мозгом. Примеры обучения безмозглых организмов изменили наше представление о когнитивных способностях на протяжении всего древа жизни. Например, анемона-бусинка может привыкнуть к присутствию генетических клонов, корректируя свою агрессию по отношению к ним. Кубомедузы, несмотря на наличие нескольких тысяч нейронов, могут связывать изменения интенсивности света с тактильной обратной связью, чтобы эффективно ориентироваться в окружающей среде.

Даже организмы без нейронов обладают способностью к обучению. Слизевики, одноклеточные простейшие, демонстрируют когнитивные способности, такие как запоминание путей к еде и обучение на основе прошлого опыта. Растения, такие как венеринские мухоловки и стыдрастения, демонстрируют обучение посредством своих сенсоров и адаптивного поведения. Эти результаты вызвали споры о том, можно ли считать растения разумными агентами.

Данные об обучении у безмозглых организмов бросают вызов нашему пониманию ощущений, мыслей и поведения. Это поднимает этические вопросы о том, как мы относимся к этим организмам в различных контекстах, учитывая их способность учиться и потенциально чувствовать. Более того, изучение и признание разнообразной и уникальной жизни безмозглых организмов позволяет нам задуматься о нашем месте на древе жизни и о важности сохранения и уважения всех форм жизни.

Источник: Сиднейский университет.