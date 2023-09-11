Новый выход из лабиринта: мягкие роботы перемещаются по сложным пространствам с помощью физического интеллекта

Мягкие роботы, изготовленные из жидкокристаллического эластомера, могут перемещаться по сложным пространствам без участия компьютера или человека. Эти роботы, разработанные командой Университета штата Северная Каролина, опираются на концепцию физического интеллекта, то есть их поведение определяется материалами, из которых они изготовлены, и их конструкцией. Роботы, напоминающие куски веревки, способны перемещаться по лабиринтам и даже преодолевать движущиеся препятствия.

Недавно команда представила улучшенную версию робота, способную справляться с еще более сложными сценариями. Роботы изготовлены из того же жидкокристаллического эластомера, что и раньше, но ключевым отличием является асимметричный дизайн. Одна половина робота представляет собой скрученную ленту, которая может растягиваться в прямую линию, а другая половина представляет собой более тугую ленту, которая также закручивается вокруг себя. Эта асимметрия создает разные силы на каждом конце робота, позволяя ему поворачиваться, не вступая в контакт с объектом.

Робот, которого авторы назвали «сбежавшим из лабиринта», способен перемещаться по лабиринтам с движущимися стенами и промежутками, меньшими, чем размер его тела. Способность двигаться по дугам позволяет ему выбираться из узких мест. Исследователи полагают, что эта технология имеет потенциальное применение в разработке мягких роботов, особенно в тех случаях, когда роботы могут собирать тепловую энергию из окружающей среды.

Этот прорыв в мягкой робототехнике демонстрирует силу физического интеллекта и открывает возможности для инновационных подходов в проектировании роботов. Исследование, подробно описывающее это развитие, опубликовано в журнале Science Advances.

источники:

– Журнал: Достижения науки

– Государственный университет Северной Каролины