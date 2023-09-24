Способности коробчатых медуз к обучению: окно в эволюцию обучения

Исследователи обнаружили, что коробчатые медузы, известные своей сложной зрительной системой, также обладают способностью к обучению. Эти безмозглые существа управляют своим телом через распределенную сеть нейронов, и понимание их когнитивных способностей может дать представление об эволюции обучения.

Изучение обучения коробчатого желе стало непростой задачей для ученых, поскольку им нужно было найти поведение, которое можно было бы обучить в лаборатории. Исследователи под руководством биолога Андерса Гарма из Копенгагенского университета решили сосредоточиться на быстром поворотном движении, которое совершают коробчатые желе при приближении к корням мангровых зарослей. Контраст между темными корнями и бледной водой может измениться из-за мутной погоды, из-за чего медузам будет трудно определить расстояние до корней.

Чтобы проверить, могут ли коробчатые медузы научиться распознавать корни и избегать столкновений с ними, исследователи создали ведра с чередующимися темными и светлыми полосами, символизирующими корни и воду. Когда полосы имели высокий контраст, желе из коробки никогда не попадало на стенки ведра. Однако при меньшем контрасте желе начали сталкиваться. После нескольких столкновений коробчатые желе изменили свое поведение, уплывая дальше от рисунка на стенах и увеличивая количество раз, когда они совершали маневр разворота.

В дальнейших экспериментах исследователи удалили зрительные нейроны из кубомедузы и наблюдали за ними в чашке. Клеткам показывали полосатые изображения, одновременно получая небольшой электрический импульс для имитации столкновения. Через несколько минут клетки начали сигнализировать медузе о том, что нужно развернуться.

Исследователи, не участвовавшие в исследовании, высоко оценили результаты и посчитали их значительным достижением в понимании истоков обучения у книдарий, к которым относятся морские анемоны, гидры и медузы.

Будущие исследования направлены на выявление конкретных клеток, ответственных за способность кубомедузы к обучению, и изучение молекулярных изменений, происходящих в этих клетках по мере того, как они усваивают новую информацию. Это исследование может пролить свет на то, является ли способность к обучению универсальной для нервных клеток, независимо от их присутствия в централизованной структуре мозга.

источники:

– Исходная статья: Не указано

– Определение книдарий: группа животных, в которую входят морские анемоны, гидры и медузы.

– Цитата: Кен Ченг, профессор Университета Маккуори в Сиднее, Австралия.