Невероятные способности карибских коробчатых медуз к обучению

Новое исследование показало, что карибские кубомедузы, несмотря на свой небольшой размер и отсутствие мозга, способны учиться избегать препятствий, используя визуальные подсказки. Эта когнитивная способность, известная как «ассоциативное обучение», никогда раньше не наблюдалась у животных с такой примитивной нервной системой. По сравнению с более продвинутыми животными, такими как плодовые мушки или мыши, у которых есть мозг, медузы демонстрируют аналогичный уровень производительности.

Карибская коробчатая медуза, также известная как Tripedalia Cysophora, известна своей способностью перемещаться по мутной воде и погруженным корням мангровых зарослей. Это создает риски, которые могут повредить их хрупкие студенистые тела, но они могут избежать вреда благодаря своим четырем зрительным сенсорным центрам, называемым ропалиями. Каждый ропалий содержит глаза в форме линз и около тысячи нейронов. Напротив, у плодовых мух в мозгу 200,000 XNUMX нейронов.

Несмотря на отсутствие мозга, карибская коробчатая медуза демонстрирует «оперантное обусловливание» — тип приобретенного поведения, который предполагает прогнозирование и избегание будущих проблем. Ведущий автор Андерс Гарм объясняет, что эта способность более сложна, чем классическая обусловленность, продемонстрированная экспериментами Павлова с собаками. Чтобы проверить способности медуз, исследователи поместили их в резервуар со стеклянными стенками, украшенными полосами различной степени темноты, имитирующими корни мангровых деревьев. Медуза быстро научилась перемещаться по местам, где решетки были наименее заметны, избегая столкновений со стенами.

Исследователи полагают, что их результаты подтверждают идею о том, что животные с небольшим количеством нейронов все еще могут учиться. Это говорит о том, что обучение может быть фундаментальным свойством нервных систем. Книдарии, группа животных, в которую входят медузы, морские анемоны и кораллы, являются «сестринской группой» для большинства других животных и даже людей. Это говорит о том, что у общего предка около 500 миллионов лет назад могла развиться нервная система, способная к ассоциативному обучению.

источники:

– Журнал: Современная биология