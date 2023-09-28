У карибской кубомедузы обнаружены удивительные способности к обучению

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что карибские кубомедузы обладают замечательной способностью к быстрому обучению и сохранению информации, несмотря на отсутствие централизованного мозга. Эти медузы, имеющие всего лишь тысячу нервных клеток, могут преодолевать препятствия посредством ассоциативного обучения, подобно организмам с централизованным мозгом, таким как люди и грызуны.

Полученные результаты бросают вызов ранее существовавшему мнению о том, что продвинутое обучение требует централизованного мозга, что дает понимание эволюционных истоков обучения и памяти. Карибские коробчатые медузы имеют колоколообразное тело и полагаются на свое сложное зрение, состоящее из 24 глаз, чтобы маневрировать в мутной воде и избегать подводных корней деревьев во время охоты.

Чтобы проверить способность медуз к обучению, ученые создали круглый резервуар с чередующимися серыми и белыми полосами, имитирующими их естественную среду обитания. Серые полосы напоминали далекие корни мангровых деревьев. Во время эксперимента медузы сначала плавали близко к воспринимаемым далеким полосам, часто сталкиваясь с ними. Однако со временем их поведение существенно изменилось.

Ближе к концу эксперимента исследователи заметили заметный сдвиг в поведении. Медуза увеличила расстояние от стенки резервуара примерно на 50%, в четыре раза увеличила количество успешных поворотов, чтобы избежать столкновений, и вдвое сократила количество случаев контакта со стеной. Первый автор исследования Ян Белецкий заявил, что медузы научились ассоциировать стимулы и избегать препятствий, улучшая свои показатели по всем измеряемым параметрам.

Успех эксперимента можно объяснить созданием среды, очень напоминающей естественную среду обитания медуз в дикой природе. Доктор Андерс Гарм, другой исследователь, участвовавший в исследовании, прокомментировал, что, хотя это исследование не находит лекарства от деменции, оно закладывает основу для лучшего понимания болезни и потенциальной разработки контрмер.

В заключение, исследование карибских коробчатых медуз подчеркивает их удивительные способности к обучению, несмотря на отсутствие централизованного мозга. Полученные результаты имеют важное значение для нашего понимания процессов обучения и памяти и открывают новые возможности для изучения неврологических расстройств у людей.

источники:

- «Ассоциативное обучение кубомедузы Tripedalia Cysophora», журнал Current Biology.

- CNN

- Независимый