Медузы бросают вызов традиционным представлениям о способностях к обучению

Медузы, несмотря на отсутствие централизованного мозга, демонстрируют развитые способности к обучению, аналогичные людям и другим сложным организмам, бросая вызов традиционным представлениям о процессах нейронного обучения. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые научили карибскую коробчатую медузу (Tripedalia Cysophora) распознавать препятствия и уклоняться от них, демонстрируя, что эти, казалось бы, простые существа могут приобрести способность избегать препятствий посредством ассоциативного обучения.

Карибская кубомедуза размером не больше ногтя имеет сложную зрительную систему с 24 глазами, встроенными в их колоколообразное тело. Они используют свое зрение, чтобы ориентироваться в мутной воде и уклоняться от корней подводных деревьев, чтобы поймать добычу. Наблюдая за медузами в смоделированной обучающей среде — круглом резервуаре, украшенном серыми и белыми полосами, — исследователи обнаружили, что медузы со временем улучшили свои навыки навигации. Они увеличили среднее расстояние до стены, в четыре раза увеличили количество успешных поворотов, чтобы избежать столкновения, и уменьшили контакт со стеной.

Исследователи также исследовали основной процесс ассоциативного обучения медуз. Они выделили зрительные сенсорные центры медузы, называемые ропалиями, в которых расположены шесть глаз и которые контролируют пульсирующие движения медузы. Тренируя ропалию слабой электрической стимуляцией при приближении к серым полосам, исследователи обнаружили, что структура начала генерировать сигналы уклонения от препятствий в ответ на светло-серые полосы. Это показало, что сочетание визуальных и механических стимулов необходимо для ассоциативного обучения медуз и что ропалия служит центром обучения.

Исследование бросает вызов предыдущим представлениям о том, что продвинутое обучение требует централизованного мозга, и проливает свет на эволюционные корни обучения и памяти. Исследователи планируют продолжить изучение клеточных взаимодействий нервной системы медуз, чтобы разгадать механизмы формирования памяти. Понимание способностей к обучению даже простейших нервных систем может дать представление о фундаментальных клеточных механизмах, которые, возможно, развились на ранних этапах истории нервной системы.

источники:

– Current Biology: рецензируемый научный журнал, издаваемый Cell Press, освещающий различные аспекты биологии.

– Исследование: «Ассоциативное обучение у коробчатой ​​медузы Tripedalia Cystophora», опубликованное в журнале Current Biology.