Исследование показало, что коробчатая медуза может учиться без центрального мозга

Новое исследование показало, что коробчатые медузы, известные тем, что являются носителями одного из самых смертоносных ядов в мире, обладают удивительной способностью учиться на прошлом опыте, не имея при этом центрального мозга. Предыдущие исследования предполагали, что продвинутое обучение требует централизованного мозга, но это исследование бросает вызов этому представлению и проливает свет на эволюционные корни обучения и памяти.

Исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета в Дании, было сосредоточено на карибских коробчатых медузах. Несмотря на то, что у них всего лишь тысяча нервных клеток и нет мозга, эти желе были обучены обнаруживать препятствия и обходить их посредством ассоциативного обучения.

Ассоциативное обучение предполагает формирование мысленных связей между сенсорными стимуляциями и поведением. Этот процесс обычно наблюдается у организмов с централизованным мозгом, таких как человек и грызуны. Однако исследование показало, что коробчатые медузы также могут приобретать эту способность.

Исследователи поставили эксперимент, в ходе которого наблюдали за поведением медуз, перемещающихся по аквариуму, имитирующему их естественную среду обитания. Первоначально медузы часто натыкались на серые полосы, изображающие отдаленные корни мангровых зарослей. Однако со временем они научились избегать этих препятствий, увеличивая расстояние от стены и уменьшая количество столкновений.

По словам старшего автора исследования Андерса Гарма, коробчатые медузы могут обучаться с помощью визуальных и механических стимулов. Несмотря на то, что у них значительно меньше нервных клеток, чем у людей, они могут связывать различные сенсорные впечатления, чтобы учиться на собственном опыте.

Результаты этого исследования бросают вызов предыдущим предположениям о способностях медуз к обучению. Когда-то исследователи полагали, что медузы могут заниматься только простыми формами обучения, такими как привыкание. Однако это исследование показывает, что они обладают более совершенной способностью учиться, запоминать и изменять свое поведение.

Изучая механизм обучения медуз, ученые надеются получить более глубокое понимание памяти, что может иметь значение для таких расстройств, как деменция. Хотя это исследование не претендует на то, чтобы найти лекарство от деменции, оно дает информацию, которая может способствовать будущим достижениям в понимании и потенциальном лечении этого заболевания.

источники:

- Текущий биологический журнал

– Копенгагенский университет