Компоненты клеток мозга восходят к древним морям

Недавнее исследование, проведенное экспертами Центра геномной регуляции, обнаружило, что компоненты клеток мозга присутствовали в мелководных морях около 800 миллионов лет назад. Изучая плакозой, крошечных морских животных, исследователи получили представление об эволюционном путешествии нейронов.

Плакозоа, размером примерно с большую песчинку, обитают в теплых мелких водах и выживают, питаясь водорослями и микробами. Несмотря на отсутствие органов или отдельных частей тела, плакозоа считаются одной из пяти основных линий животных, наряду с гребневиками, губками, книдариями и билатериями.

Центральное место в существовании плакозоев занимают пептидергические клетки, которые выделяют пептиды, управляющие их питанием и движением. В исследовании использовался молекулярный и компьютерный анализ для создания «атласов клеток», чтобы понять эволюцию и функции этих клеток. Было обнаружено, что эти пептидергические клетки послужили предшественниками современных нейронов.

Исследователи обнаружили сложную сеть «промежуточных» типов клеток, которые соединяют девять основных типов клеток у плакозойных. Более того, пептидергические клетки, в отличие от других клеток, обнаруживали удивительное сходство с нейронами, возникшими миллионы лет спустя у более развитых организмов. Это уникальное сходство с нейронами не наблюдалось у видов с ранним ветвлением, таких как губки или гребневики.

Исследование выявило три заметные параллели между пептидергическими клетками и нейронами. Во-первых, клетки плакозой дифференцируются аналогично нейрогенезу, наблюдаемому у книдарий и билатерий. Во-вторых, эти клетки обладают многими компонентами передающего окончания нейрона, но лишены атрибутов настоящего нейрона, таких как проведение электрических сигналов. Наконец, глубокое обучение показало, что эти клетки общаются посредством GPCR, инициируемых нейропептидами, что отражает нейронную связь.

Подчеркивая хронологию эволюции, исследование показывает, что основные компоненты нейронов формировались в древних морях 800 миллионов лет назад. Примерно через столетие после появления своих предков пептидергические клетки плакозоев, вероятно, развились и приобрели важные функции, необходимые для нейронов, такие как ионные каналы и постсинаптические каркасы.

Хотя первый современный нейрон, по оценкам, появился около 650 миллионов лет назад, в гребневиках имеются нейроноподобные клетки с различными характеристиками, что поднимает вопросы об эволюционной траектории нейронов. Авторы исследования подчеркивают необходимость дальнейших исследований для решения этих открытых вопросов и получения более четкого понимания путей эволюции нейронов и других типов клеток.

Поскольку секвенирование генома продолжает развиваться, ожидается, что секреты, хранимые нетрадиционными модельными животными, такими как плакозоа, гребневики и губки, будут постепенно раскрыты, проливая больше света на эволюционную историю жизни.

источники:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Центр геномного регулирования](https://www.crg.eu/)