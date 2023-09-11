Исследование DishBrain предоставило убедительные доказательства гипотезы критического мозга

Недавнее исследование, проведенное учеными из Cortical Labs и Мельбурнского университета, предоставило убедительные доказательства в поддержку гипотезы критического мозга. Эта гипотеза предполагает, что сложное поведение в человеческом мозге может происходить только тогда, когда нейроны находятся в тонко сбалансированном состоянии, известном как «нейронно-критическое» состояние. В этом состоянии крошечные входные сигналы могут вызвать «лавины» мозговой активности.

Исследователи использовали коллекцию из 800,000 XNUMX нервных клеток человека, называемую DishBrain, для изучения того, как нейроны обрабатывают информацию. Нейронная сеть была обучена игре в понг. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, является самым убедительным на сегодняшний день доказательством в поддержку гипотезы критического мозга.

Результаты исследования показали, что, когда нейроны получают сенсорную информацию, связанную с задачей, их поведение меняется, переводя их в повышенное состояние, когда небольшие входные сигналы могут вызвать крупномасштабную мозговую активность. Это почти критическое состояние было связано с лучшим выполнением задач.

Однако исследователи также обнаружили, что одной критичности недостаточно для того, чтобы обучение происходило в нейронной сети. Обучение требует цикла обратной связи, в котором сети предоставляется дополнительная информация о последствиях ее действий.

Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания того, как человеческий мозг обрабатывает информацию, и потенциально могут привести к разработке новых методов лечения неврологических заболеваний. Модель DishBrain предоставляет уникальную возможность изучить человеческий мозг без ограничений животных моделей.

Исследование также имеет потенциальное применение в области интерфейсов «мозг-компьютер», которые могут восстановить утраченные функции из-за повреждения нейронов. Понимание того, как стратегии контроля и стимуляции взаимодействуют с нейронными цепями в мозге, имеет решающее значение для разработки эффективных нейронных протезов и интерфейсов мозг-компьютер.

В заключение, исследование DishBrain добавляет жизненно важную часть к загадке гипотезы критического мозга и открывает новые возможности для понимания функций мозга и разработки методов лечения неврологических расстройств.

источники:

– «Критическая динамика возникает во время представления структурированной информации внутри нейронных сетей, воплощенных in vitro» – Фороф Хабиболлахи, Бретт Дж. Каган, Энтони Н. Беркитт и Крис Френч, Nature Communications, DOI: 10.1038/s41467-023-41020-3