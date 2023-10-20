Хирург призывает родителей не покупать лазерные ручки в качестве игрушек после того, как мальчик получил необратимое повреждение глаз

Консультирующий детский офтальмолог умоляет родителей не позволять своим детям играть с лазерными ручками в качестве игрушек после случая, когда 11-летний мальчик получил необратимое повреждение глаз. Мальчик, известный как Гарри, потерял центральное зрение в начале этого года, и тесты показали серьезное повреждение его сетчатки. Сейчас ему делают ежемесячные инъекции, но зрение, возможно, никогда полностью не вернется.

Аабгина Шафи, хирург, лечащий Гарри, рассказала, что еще четверо детей в Йоркшире в настоящее время проходят лечение от аналогичных повреждений, вызванных лазерными ручками. Г-жа Шафи подчеркнула, что ущерб, нанесенный этими устройствами, может привести к слепоте или другим необратимым травмам, что потребует пожизненного наблюдения. Хотя светить лазером на движущийся автомобиль незаконно, в Великобритании разрешено продавать и владеть лазерными ручками.

Г-жа Шафи объяснила, что многие лазерные ручки, доступные на рынке, не соответствуют стандартам безопасности ЕС, а некоторые из них превышают указанную мощность. Она предупредила, что, хотя детям может нравиться лопать шарики с помощью этих ручек, наведение их на глаза может привести к серьезному вреду.

Родители Гарри обнаружили причину повреждения после того, как отвезли его к оптику. Тесты выявили повреждение от ультрафиолета, и именно тогда его мать вспомнила, что у него была лазерная ручка. Помимо травмы правого глаза, тесты показали повреждение его левого глаза, хотя на данный момент его зрение не нарушено.

Мать Гарри, купившая лазерную ручку онлайн, выразила сожаление и призвала других родителей не повторять ту же ошибку. Она подчеркнула потенциальное долгосрочное влияние на жизнь ее сына, включая его карьерные перспективы и способность водить машину.

Чехол служит напоминанием родителям о необходимости быть бдительными при покупке игрушек для своих детей. Лазерные ручки могут показаться безобидными, но при неправильном использовании они могут иметь серьезные последствия. И производителям, и потребителям крайне важно уделять приоритетное внимание безопасности и обеспечивать соответствие продукции необходимым стандартам.

источники:

– [Новости BBC] (источник)