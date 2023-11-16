Доставка на комету: возможное происхождение строительных блоков жизни за пределами Земли

Вопрос о том, как молекулярные строительные блоки жизни попали на Землю, давно интересовал ученых. Хотя существует несколько теорий, одна из них привлекла значительное внимание — это идея о том, что кометы могли сыграть решающую роль в доставке этих важных компонентов. Теперь группа исследователей из Кембриджского университета предоставила новое понимание того, как кометы могут переносить аналогичные строительные блоки на другие планеты в нашей галактике.

Чтобы кометы могли эффективно переносить органический материал, они должны двигаться с относительно низкой скоростью, ниже 15 километров в секунду. На более высоких скоростях температура и скорость удара заставят жизненно важные молекулы распасться, что сделает их бесполезными для возникновения жизни. Таким образом, наиболее благоприятная среда для движения комет с оптимальной скоростью находится в системах «горошинка в стручке», где планеты вращаются близко друг к другу. В таких системах комета могла бы, по сути, перемещаться с орбиты одной планеты на другую, эффективно снижая ее скорость.

Как только комета достигает достаточно низкой скорости, она врезается в поверхность планеты, доставляя неповрежденные молекулы, которые, как полагают, являются предшественниками жизни. Исследователи, чье исследование было опубликовано в Трудах Королевского общества А, предполагают, что, если доставка на комету действительно важна для возникновения жизни, эти системы «горошины в стручке» могут стать многообещающими местами для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы. .

Было обнаружено, что кометы содержат широкий спектр строительных блоков для жизни, часто называемых пребиотическими молекулами. Например, анализ образцов с астероида Рюгу в 2022 году выявил наличие интактных аминокислот и витамина B3. Кометы также содержат значительное количество цианида водорода (HCN), еще одной важной пребиотической молекулы. Прочные связи углерод-азот в HCN делают его устойчивым к высоким температурам, тем самым увеличивая его шансы пережить попадание в атмосферу и остаться неповрежденным.

«Наше понимание атмосфер экзопланет продолжает развиваться, и это побудило нас изучить возможность доставки сложных молекул через кометы на эти планеты», — сказал Ричард Анслоу, первый автор исследования и научный сотрудник Кембриджского института астрономии. «Вполне возможно, что молекулы, ответственные за начало жизни на Земле, произошли от комет», — добавил Анслоу.

FAQ

Вопрос: Какова теория, предполагающая роль комет в создании строительных блоков для жизни?

Ответ: Теория предполагает, что кометы могли переносить на Землю органический материал или молекулярные строительные блоки жизни.

Вопрос: Какова оптимальная скорость комет для доставки неповрежденных молекул?

Ответ: Чтобы гарантировать, что молекулы переживут столкновение, кометы должны двигаться со скоростью ниже 15 километров в секунду.

Вопрос: Как кометы могут достичь необходимой скорости для успешной доставки?

Ответ: Кометы могут достигать оптимальной скорости, путешествуя внутри систем типа «горошины в стручке», где планеты вращаются близко друг к другу. В таких системах кометы могут перемещаться с орбиты одной планеты на другую, эффективно замедляя их движение.

Вопрос: Почему системы «горох в стручке» считаются перспективными для поиска жизни?

Ответ: Если доставка на комету имеет решающее значение для возникновения жизни, планеты в системах типа «горошина в стручке» могут стать подходящей целью для поиска внеземной жизни.

Вопрос: Какие пребиотические молекулы были обнаружены в кометах?

Ответ: Известно, что кометы содержат множество пребиотических молекул, включая аминокислоты, витамин B3 и цианистый водород (HCN).

источники:

Кембриджский университет: https://www.cam.ac.uk/

Труды Королевского общества А: https://royalsocietypublishing.org/journal/rspa