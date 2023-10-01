Влияние изменения климата на время листвы и цветения

Ботанический сад в Гласневине, Дублин, с 1970-х годов участвует в общеевропейском эксперименте по изучению влияния изменения климата на сроки роста растительности. В садах наблюдают за распусканием листьев, цветением и падением клонированных деревьев и древесных кустарников, таких как тополя, бук, вишня и цветущая смородина. Эти растения были получены из немецких ботанических садов и отправлены в различные места по всей Европе. Записывая время появления листьев и цветков, исследователи могут оценить влияние климата на эти фенологические растения.

По словам Мэтью Джебба, директора Ботанического сада, долгосрочный характер проекта позволяет исследователям прогнозировать изменения наступления времен года с течением времени. Данные, собранные с идентичных растений, растущих по всей Европе, более эффективны для понимания изменения климата, чем данные, собранные из одного места. Проект показал, что весеннее появление листьев в Европе отодвинулось примерно на три недели, что свидетельствует о влиянии изменения климата. Джебб отмечает, что в среднем растения перемещаются на четыре километра в год на север из-за изменения климата.

Это изменение времени листвы и цветения имеет серьезные последствия для взаимоотношений между растениями и окружающей средой. Более раннее появление листьев и цветение может нарушить баланс между растениями, опылителями и другими организмами, которые полагаются на цветы. Есть опасения, что может наступить переломный момент, когда экосистемы перестанут функционировать правильно, что приведет к ограничению способности видов к саморазмножению. Джебб подчеркивает важность защиты зрелых деревьев лиственных пород, которые улавливают большое количество углерода и жизненно важны для окружающей среды.

Результаты текущего проекта подчеркивают необходимость дальнейших исследований и усилий по сохранению, чтобы понять и смягчить последствия изменения климата для растительных экосистем.

Источники: The Guardian.