Роль бореальных и умеренных лесов в секвестрации углерода

Используя новаторский метод анализа спутниковых изображений, международная исследовательская группа успешно нанесла на карту ежегодные изменения глобальной лесной биомассы в период с 2010 по 2019 год. Исследование, координируемое Французской комиссией по альтернативной и атомной энергетике (CEA) и IRAE, было сосредоточено на выявлении основные поглотители углерода в различных лесных биомах.

Исследователи обнаружили, что бореальные и умеренные леса стали основными глобальными поглотителями углерода, поглощая значительные количества углекислого газа. Напротив, тропические леса, которые подверглись вырубке, пожарам и засухе, почти углеродно-нейтральны. Эти результаты, опубликованные в журнале Nature Geoscience, подчеркивают важность учета молодых лесов и деградации лесов в моделях прогнозирования поглощения углерода для разработки более эффективных стратегий смягчения последствий изменения климата.

Связывание углерода, достигаемое за счет увеличения растительной биомассы, играет жизненно важную роль в смягчении последствий изменения климата. Баланс углерода биомассы определяется такими факторами, как рост растений, расширение лесного покрова, сбор урожая, вырубка лесов, деградация, гибель деревьев и природные нарушения. Мониторинг изменений в запасах углерода биомассы с течением времени имеет решающее значение для понимания и прогнозирования воздействия изменения климата и деятельности человека на экосистемы, что позволяет разработать эффективную политику смягчения последствий изменения климата.

Для получения данных о растительности исследователи использовали спутник «Влажность почвы и соленость океана» (SMOS), в частности, метод оптической глубины растительности L-диапазона (L-VOD). Этот уникальный подход позволил оценить средние запасы углерода над землей в глобальном масштабе. Однако широкое применение L-VOD имеет ограничения из-за радиочастотных помех, вызванных деятельностью человека, и чувствительности к растительному содержанию воды.

Чтобы решить эти проблемы, исследовательская группа разработала двойной фильтр, в котором используются методы временного разложения сигнала для минимизации эффектов помех. Они использовали данные о надземной биомассе и глобальную карту соотношения надземной и подземной биомассы для расчета пространственного и временного распределения общего углерода живой биомассы в наземных экосистемах с 2010 по 2019 год.

Результаты показали, что запасы углерода в наземной биомассе увеличивались примерно на 500 миллионов метрических тонн в год в период с 2010 по 2019 год. Бореальные и умеренные леса стали основными источниками глобального поглотителя углерода, в то время как тропические леса стали небольшими источниками углерода из-за вырубки лесов и смертности деревьев. вызвано засухой. Результаты также подчеркнули важность возраста лесов: старовозрастные тропические леса почти углеродно-нейтральны, в то время как молодые и средневозрастные леса умеренной и бореальной зоны служат крупнейшими поглотителями углерода.

Эти результаты бросают вызов существующим моделям прогнозирования, которые предполагают, что все старовозрастные леса являются крупными поглотителями углерода и не учитывают воздействие деградации и обезлесения лесов на тропические леса. Понимание динамики поглотителей углерода на глобальном уровне требует учета возраста и деградации лесов. Эти знания могут помочь в разработке более эффективной политики смягчения последствий изменения климата.

Источник: Ян, Х. и др. В глобальном увеличении запасов углерода в биомассе за последнее десятилетие преобладал рост северных молодых лесов. Природа и геонауки (2023). DOI: 10.1038/s41561-023-01274-4.