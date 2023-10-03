CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Согласно новому исследованию, тропические леса не единственные важные поглотители углерода

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Согласно новому исследованию, тропические леса не единственные важные поглотители углерода

Недавнее исследование, проведенное международной исследовательской группой, показало, что, хотя тропические леса уже давно считаются важными поглотителями углерода, бореальные и умеренные леса имеют столь же важное значение, если не больше. Команда, возглавляемая Французской комиссией по альтернативной энергетике и атомной энергии, нанесла на карту ежегодные изменения глобальной лесной биомассы с 2010 по 2019 год.

Результаты показывают, что тропические леса, хотя и старше, значительно сократились из-за вырубки лесов, лесных пожаров и засух, что означает, что их углеродная нейтральность оказалась под угрозой. Вместо этого бореальные и молодые леса играют все более важную роль в стратегиях смягчения последствий изменения климата. По мере роста растительной биомассы этих лесов они способствуют более эффективному улавливанию углерода.

Баланс углерода биомассы определяется приростом за счет роста растений и увеличения лесного покрова, а также потерями в результате вырубки, вырубки лесов, деградации, гибели деревьев и природных нарушений. Мониторинг изменений в запасах углерода биомассы с течением времени имеет важное значение для лучшего понимания последствий изменения климата и деятельности человека на экосистемы, а также для информирования политики по смягчению последствий изменения климата.

Исследователи использовали данные о надземной биомассе для расчета глобальных запасов углерода биомассы и его распределения в период с 2010 по 2019 год. Результаты показывают, что запасы углерода наземной биомассы увеличивались примерно на 500 миллионов метрических тонн углерода ежегодно в течение изучаемого периода. Бореальные и умеренные леса были определены как основные источники глобального поглотителя углерода, в то время как тропические леса стали небольшими источниками углерода из-за вырубки лесов и гибели деревьев, вызванной засухой.

Прошлые исследования показали, что тропические леса теряют способность эффективно хранить углерод. Однако исследования также показывают, что восстановление этих лесов может повысить их способность поглощать углерод. В настоящее время старовозрастные тропические леса, средний возраст деревьев которых превышает 140 лет, почти углеродно-нейтральны. Напротив, леса умеренного пояса и бореальные леса, где деревьям 50 лет и моложе, стали крупнейшими поглотителями углерода в мире.

Эти новые результаты бросают вызов существующим моделям прогнозирования, которые считают, что все старые леса являются значительными поглотителями углерода. Важность лесной демографии и воздействие обезлесения и деградации тропических лесов, которые испытывают потерю биомассы, не получили должного внимания.

Результаты этого исследования могут сыграть решающую роль в прогнозировании будущей динамики поглощения углерода и в разработке политики по смягчению последствий изменения климата. Понимая потенциал различных типов лесов по хранению углерода, политики могут разработать более эффективные стратегии борьбы с изменением климата.

источники:
– Французская комиссия по альтернативной энергетике и атомной энергии

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев