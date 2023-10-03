Согласно новому исследованию, тропические леса не единственные важные поглотители углерода

Недавнее исследование, проведенное международной исследовательской группой, показало, что, хотя тропические леса уже давно считаются важными поглотителями углерода, бореальные и умеренные леса имеют столь же важное значение, если не больше. Команда, возглавляемая Французской комиссией по альтернативной энергетике и атомной энергии, нанесла на карту ежегодные изменения глобальной лесной биомассы с 2010 по 2019 год.

Результаты показывают, что тропические леса, хотя и старше, значительно сократились из-за вырубки лесов, лесных пожаров и засух, что означает, что их углеродная нейтральность оказалась под угрозой. Вместо этого бореальные и молодые леса играют все более важную роль в стратегиях смягчения последствий изменения климата. По мере роста растительной биомассы этих лесов они способствуют более эффективному улавливанию углерода.

Баланс углерода биомассы определяется приростом за счет роста растений и увеличения лесного покрова, а также потерями в результате вырубки, вырубки лесов, деградации, гибели деревьев и природных нарушений. Мониторинг изменений в запасах углерода биомассы с течением времени имеет важное значение для лучшего понимания последствий изменения климата и деятельности человека на экосистемы, а также для информирования политики по смягчению последствий изменения климата.

Исследователи использовали данные о надземной биомассе для расчета глобальных запасов углерода биомассы и его распределения в период с 2010 по 2019 год. Результаты показывают, что запасы углерода наземной биомассы увеличивались примерно на 500 миллионов метрических тонн углерода ежегодно в течение изучаемого периода. Бореальные и умеренные леса были определены как основные источники глобального поглотителя углерода, в то время как тропические леса стали небольшими источниками углерода из-за вырубки лесов и гибели деревьев, вызванной засухой.

Прошлые исследования показали, что тропические леса теряют способность эффективно хранить углерод. Однако исследования также показывают, что восстановление этих лесов может повысить их способность поглощать углерод. В настоящее время старовозрастные тропические леса, средний возраст деревьев которых превышает 140 лет, почти углеродно-нейтральны. Напротив, леса умеренного пояса и бореальные леса, где деревьям 50 лет и моложе, стали крупнейшими поглотителями углерода в мире.

Эти новые результаты бросают вызов существующим моделям прогнозирования, которые считают, что все старые леса являются значительными поглотителями углерода. Важность лесной демографии и воздействие обезлесения и деградации тропических лесов, которые испытывают потерю биомассы, не получили должного внимания.

Результаты этого исследования могут сыграть решающую роль в прогнозировании будущей динамики поглощения углерода и в разработке политики по смягчению последствий изменения климата. Понимая потенциал различных типов лесов по хранению углерода, политики могут разработать более эффективные стратегии борьбы с изменением климата.

источники:

– Французская комиссия по альтернативной энергетике и атомной энергии