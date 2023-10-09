Геологи Массачусетского технологического института изучают акустические характеристики горных пород, чтобы понять земную кору

Геологи из Массачусетского технологического института изучают акустические характеристики, излучаемые горными породами, чтобы лучше понять земную кору. Подвергая образцы мрамора различному давлению, команда обнаружила, что камни издают низкие «гулы» при низком давлении и более высокие потрескивания при более высоких давлениях. Эти акустические картины могут дать представление о типах трещин, трещин и дефектов, которые возникают в земной коре на разных глубинах. Эту информацию затем можно использовать для выявления нестабильных регионов, в которых возможны землетрясения или извержения вулканов. Исследование может также помочь в бурении возобновляемых источников геотермальной энергии.

Земная кора состоит из горных пород различной прочности и устойчивости. Породы у поверхности обычно более хрупкие и легко разрушаются, тогда как породы на больших глубинах более пластичны и склонны к течению. Переход между этими двумя состояниями, известный как «переход от хрупкого к пластичному», важен для понимания прочности литосферы и того, где вероятны сильные землетрясения. Однако этот переход не совсем понятен.

Чтобы изучить прочность и стабильность горных пород, команда изучила микроскопические дефекты, такие как трещины, трещины и поры. Эти дефекты могут влиять на то, является ли порода хрупкой или пластичной. Чтобы наблюдать эти дефекты, команда использовала ультразвуковые волны высоких частот. Ультразвуковые волны будут отражаться, вибрировать и отражаться от микроскопических трещин и щелей в камнях, раскрывая информацию об их структуре.

В своих экспериментах команда протестировала цилиндры из каррарского мрамора, материала, известного своими хорошо изученными свойствами. Камни подвергались экстремальному давлению с помощью специального аппарата, а ультразвуковые волны пропускались через камни во время их дробления. Команда записала акустические картины, излучаемые камнями во время деформации.

При более низком давлении породы внезапно разрушались, создавая низкочастотные удары. При более высоких давлениях в породах наблюдалось более громкое потрескивание, вызванное микроскопическими дефектами, известными как распространение и течение дислокаций. Эти акустические закономерности предоставляют ценную информацию о поведении горных пород при различных давлениях и глубинах земной коры.

Это исследование может помочь выявить нестабильные регионы под поверхностью Земли и улучшить наше понимание прочности литосферы. Это также может способствовать бурению скважин для получения геотермальной энергии. Дальнейшие исследования в этой области могут дать представление о сложном поведении горных пород и улучшить нашу способность прогнозировать землетрясения и извержения вулканов.

источники:

– Труды Национальной академии наук (URL-адрес исходной статьи не указан)

– Матей Печ, ведущий автор и геолог факультета наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института (EAPS)

– Хоги О. Гаффари, научный сотрудник Массачусетского технологического института.

-Ульрих Мок, технический сотрудник Массачусетского технологического института

– Хилари Чанг, аспирантка Массачусетского технологического института

– Брайан Эванс, почетный профессор геофизики Массачусетского технологического института.

– Тушар Миттал, бывший постдок EAPS, а в настоящее время доцент Пенсильванского государственного университета.