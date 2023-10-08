Индия должна избегать космической гонки, говорится в новой книге

В новой книге под названием «Чандраян-3: Индия на Луне» подчеркивается, что Индия не должна вмешиваться в нынешнюю космическую гонку между США и Китаем. Успех миссии «Чандраян-3» уже продемонстрировал возможности индийской системы реализовать такие технологически емкие проекты.

Книга, написанная Аджеем Леле, консультантом Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара, представляет собой обзор миссии «Чандраян-3», а также эволюцию индийской лунной программы. В нем прослеживается путешествие Индии на Луну, начиная с его создания в начале 2000-х годов.

По словам Леле, успех миссии «Чандраян-3» не только принесет пользу коммерческому космическому сектору Индии, но и продемонстрирует научный и технологический потенциал страны. Ожидается, что это достижение привлечет больше инвестиций в космический сектор в будущем.

Леле утверждает, что Индия не должна воспринимать себя частью так называемой «лунной гонки». Он объясняет, что конкуренция в космосе была определяющим аспектом силовой политики эпохи холодной войны, и сегодня каждая страна планирует свои космические программы, исходя из своих собственных технологических и финансовых возможностей.

Признавая, что страны исследуют Луну в поисках планетарных ресурсов, Леле заявляет, что действовать в одиночку — непрактичный вариант. Совместные усилия, такие как программа «Артемида», предпринимаются для содействия международному сотрудничеству. Даже такие страны, как Китай и Россия, заинтересованы в создании Лунного коридора.

Леле предлагает таким странам, как Индия, избегать конкуренции между США и Китаем. Вместо этого он рекомендует Индии сосредоточиться на четком формулировании своей собственной лунной программы и планировании будущего сотрудничества с крупными космическими державами.

Успех миссии «Чандраян-3» позиционирует Индию как заметного игрока в космической отрасли и обеспечивает ей престиж «мягкой силы» на мировой арене.

В целом в книге подчеркивается, что достижения Индии в космосе следует признать и использовать для будущих достижений, избегая при этом ненужной конкуренции в гонке на Луну.

Источник: Эта статья основана на синдицированном канале и не редактировалась сотрудниками Devdiscourse.

Определения:

– Чандраян-3: третья индийская миссия по исследованию Луны.

– Мягкая сила: способность страны влиять на других посредством ненасильственных средств, таких как культурный обмен и дипломатия.

– ISRO: Индийская организация космических исследований.

источники:

– **Название:** Индии следует избегать космической гонки, говорится в новой книге

– **Автор:** Ажей Леле

– **Опубликовано:** Рупа

– **Исходная статья:** На основе синдицированного канала, не редактируемого сотрудниками Devdiscourse.