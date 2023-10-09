Успех Индии в миссии «Чандраян-3» демонстрирует способность реализации высокотехнологичных проектов

Успешная миссия Индии «Чандраян-3» продемонстрировала способность страны осуществлять технологически емкие проекты, говорится в новой книге Аджея Леле, консультанта Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара. Книга под названием «Чандраян-3: Индия на Луне» представляет собой обзор миссии и развития лунной программы Индии.

Леле подчеркивает, что успех Chandrayaan-3 важен не только для коммерческого космического сектора Индии, но и с научной, технологической и коммерческой точек зрения. Он считает, что успех космической программы Индии в привлечении инвестиций будет способствовать многообещающему будущему этого сектора. Это также позиционирует Индию как важного игрока в мировом космическом сообществе.

Однако Леле отмечает, что Индии следует воздерживаться от участия в «лунной гонке» с другими странами, такими как США и Китай. Он заявляет, что конкуренция в космосе была определяющей частью силовой политики в эпоху холодной войны и что сегодня каждая страна планирует свои космические программы, исходя из своих собственных технологических и финансовых возможностей.

Леле утверждает, что Индии важно сосредоточиться на сотрудничестве и партнерстве, а не участвовать в гонке со странами, которые имеют более продвинутые программы. Он предлагает, чтобы Индия сформулировала свою лунную программу и спланировала свой будущий курс действий, изучая возможность совместного сотрудничества с крупными космическими державами.

В целом успех «Чандраян-3» позиционирует Индию как грозного игрока в глобальной космической сфере. Благодаря продемонстрированным возможностям Индия теперь имеет возможность еще больше усовершенствовать свою космическую программу и способствовать международному сотрудничеству, которое будет способствовать будущим достижениям в области космических исследований и технологий.

источники:

- Чандраян-3: Индия на Луне Аджея Леле, опубликовано Rupa.

- ПТИ