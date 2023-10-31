Новая стволовая клетка, связанная с преждевременным слиянием черепа, раскрывает потенциальные методы лечения

Ученые из Weill Cornell Medicine сделали революционное открытие, которое проливает свет на причины краниосиностоза — состояния, характеризующегося преждевременным сращением черепа младенца. В ходе своих исследований они идентифицировали ранее неизвестный тип стволовых клеток, названный стволовыми клетками DDR2+, которые отвечают за аномальное сращение черепа.

Краниосиностоз поражает примерно одного ребенка из 2,500 и может привести к аномальному развитию мозга, если его не лечить. Современные методы лечения в основном включают хирургическое вмешательство, но этот новый прорыв предлагает потенциальные альтернативы. Изучая мышей с распространенной генетической мутацией, связанной с краниосиностозом, исследователи обнаружили, что стволовые клетки DDR2+, ответственные за формирование костей, испытывают аномальную пролиферацию, что приводит к преждевременному сращению черепа.

«Наши результаты открывают новые возможности для лечения краниосиностоза не только посредством хирургического вмешательства, но и путем воздействия на аномальную активность стволовых клеток DDR2+», — сказал доктор Мэтт Гринблатт, состарший автор исследования.

Неожиданные результаты исследования показали, что ранее идентифицированные костеобразующие стволовые клетки, известные как стволовые клетки CTSK+, подавляют выработку стволовых клеток DDR2+. Однако в случаях краниосиностоза мутация гена приводит к отмиранию стволовых клеток CTSK+, позволяя клеткам DDR2+ аномально пролиферировать. Для дальнейшего изучения своих результатов исследователи также проанализировали образцы тканей человека, полученные после операций по краниосиностозу, и обнаружили доказательства наличия стволовых клеток DDR2+, что еще раз подтверждает клиническую значимость их открытий на мышах.

Этот прорыв открывает путь к потенциальным методам лечения, нацеленным на пролиферацию стволовых клеток DDR2+. Исследователи предполагают, что подавление этой аномальной популяции стволовых клеток, имитирующее методы, используемые CTSK+ стволовыми клетками, может предотвратить или облегчить преждевременное слияние черепа. Они обнаружили, что стволовые клетки CTSK+ секретируют белок фактора роста IGF-1, который играет роль в подавлении стволовых клеток DDR2+.

Помимо разработки новых стратегий лечения, ученые теперь глубже изучают сложности костеобразующих стволовых клеток в черепе. Они подозревают, что в этом процессе могут быть задействованы и другие типы стволовых клеток, и стремятся изучить эту возможность дальше.

Это новаторское исследование открывает новые возможности лечения краниосиностоза и дает надежду на будущие достижения в области регенеративной медицины. Нацеливая и контролируя пролиферацию стволовых клеток DDR2+, исследователи вскоре смогут обеспечить менее инвазивное и более эффективное лечение младенцев с этим заболеванием.

Часто задаваемые вопросы

Что такое краниосиностоз?

Краниосиностоз – это состояние, характеризующееся преждевременным сращением черепа ребенка. Это может привести к аномальному развитию мозга, если его не исправить хирургическим путем.

Что такое стволовая клетка?

Стволовые клетки — это недифференцированные клетки, способные превращаться в различные типы специализированных клеток организма.

Насколько распространен краниосиностоз?

Краниосиностоз поражает примерно одного из 2,500 младенцев.

Какие современные методы лечения краниосиностоза существуют?

В настоящее время краниосиностоз лечат преимущественно хирургическим путем. Однако это новое исследование предлагает потенциальные альтернативные методы лечения.