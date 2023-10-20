Огромное открытие: ученые обнаружили самый дальний и яркий на сегодняшний день быстрый радиовсплеск

Международная группа ученых сделала удивительное открытие при изучении быстрых радиовсплесков (FRB). Они обнаружили FRB, названный FRB 20220610A, который является не только самым дальним из когда-либо зарегистрированных объектов, но и одним из самых ярких из когда-либо наблюдавшихся. Сигналу FRB от FRB 20220610A потребовалось около восьми миллиардов лет, чтобы достичь Земли в июне прошлого года, что сделало его примерно на 50 процентов старше, чем предыдущий рекордсмен по расстоянию.

По оценкам, энергия, выделяемая FRB 20220610A всего за несколько миллисекунд, эквивалентна тому, что наше Солнце производит за 30 лет. Эта невероятная яркость отличает FRB 20220610A от большинства ранее найденных FRB. Фактически, он ярче всех, кроме одного, из 55 FRB, ранее обнаруженных австралийским спутником ASKAP.

В ходе последующих наблюдений, проведенных с использованием Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории, группа под руководством Австралии пришла к выводу, что FRB 20220610A, вероятно, возникла в результате слияния пары или трио галактик. Это открытие согласуется с некоторыми теориями о причинах FRB, хотя были предложены и другие возможные объяснения, такие как сверхновые и нейтронные звезды-магнетары.

Несмотря на неизвестное происхождение FRB, эти удивительные явления дают исследователям возможность оценить массу Вселенной. Профессор Райан Шеннон, один из руководителей проекта, объясняет, что недостающую материю во Вселенной потенциально можно обнаружить с помощью быстрых радиовсплесков: «Быстрые радиовсплески улавливают этот ионизированный материал. Даже в почти совершенно пустом космосе они могут «видеть» все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько вещества находится между галактиками».

Открытие FRB 20220610A также подтверждает теорию, предложенную покойным австралийским астрономом Жаном-Пьером Маккаром в 2020 году. Маккар предположил, что массу Вселенной можно оценить, изучая быстрые радиовсплески. Результаты команды согласуются с так называемым «соотношением Маккара», которое гласит, что чем дальше находится быстрый радиовсплеск, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками. Однако не все FRB следуют этой схеме, что подчеркивает сложность этих явлений.

Хотя этот прорыв в понимании FRB расширяет границы наших знаний, обнаружение еще более дальних сигналов потребует усовершенствованного оборудования. Ученые с нетерпением ожидают завершения строительства обсерватории «Квадратный километр», которая должна быть введена в эксплуатацию в 2028 году, что позволит провести дальнейшие исследования и обнаружить новые записи FRB.

источники:

- Новости BBC

–Наука Ежедневно