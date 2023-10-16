Запуск Boeing Starliner снова отложен и теперь назначен на апрель 2024 года

Boeing и НАСА столкнулись с очередной задержкой первого пилотируемого запуска космического корабля Starliner, в результате чего самая ранняя доступная дата запуска переносится на апрель 2024 года. Это произошло после серии отсрочек и технических проблем, которые преследовали программу Starliner.

Последняя задержка, о которой НАСА объявило в пресс-релизе, вероятно, связана с проблемами парашютной системы космического корабля и обнаружением легковоспламеняющейся ленты внутри корабля. Эти проблемы вызвали неудачи и дальнейшее устранение неполадок.

Цель предстоящей миссии, известной как Boeing Crew Flight Test (CFT) НАСА, — провести полную генеральную репетицию Starliner, отправив его вместе с астронавтами Бутчем Уилмором и Суни Уильямс на Международную космическую станцию. Миссия продемонстрирует возможности космического корабля и продемонстрирует его пригодность для будущих полетов с экипажем.

Boeing, работающий по контракту с НАСА на сумму 4.3 миллиарда долларов с 2014 года, понес значительные убытки в размере 1.14 миллиарда долларов по проблемному проекту. Миссия CFT претерпела несколько изменений в расписании, причем каждая новая дата намекала на старт, но снова откладывался.

Путешествие Boeing Starliner было непростым с момента его первоначальной цели эксплуатационного использования в 2017 году. В ходе беспилотного испытания в 2019 году не удалось состыковаться с МКС, что привело к дальнейшим испытаниям и устранению неполадок. Последующий орбитальный полет-испытание-2 (ОФТ-2) столкнулся с собственными сбоями, но успешно состыковался с МКС и вернулся на Землю. Однако путь к миссии CFT, похоже, постоянно находится в стадии разработки.

Одной из возникших технических проблем являются парашюты космического корабля, которые показали меньшую, чем ожидалось, отказную нагрузку. Для решения этой проблемы компания Boeing переконфигурировала «мягкие связи» парашюта, а на ноябрь запланировано испытание на падение с парашютом. Другая техническая проблема связана с использованием легковоспламеняющейся ленты для изоляции жгутов проводов, что побудило Boeing удалить значительную ее часть и разработать методы смягчения последствий.

Забегая вперед, если миссия CFT пройдет успешно, оперативная миссия под названием PCM-1 потенциально может состояться в начале 2025 года. Однако НАСА также упомянуло о возможности использования SpaceX Crew Dragon для этой миссии. В отсутствие Starliner НАСА полагалось на SpaceX для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию.

Хотя Starliner по-прежнему обещает НАСА, продолжающиеся технические проблемы и задержки вызывают сомнения в его надежности. Только время покажет, сможет ли Starliner преодолеть свои трудности и реализовать свой потенциал в качестве ключевого транспортного средства для будущих пилотируемых космических миссий.

Источники: НАСА (пресс-релиз).