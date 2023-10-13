НАСА объявляет о первом испытательном полете с экипажем космического корабля Boeing Starliner

НАСА сообщило, что первый испытательный полет космического корабля Boeing Starliner с экипажем, известный как Crew Flight Test (CFT), планируется запустить не ранее середины апреля 2024 года. В миссии примут участие летчики-испытатели Бутч Уилмор и Суни Уильям, отправляющиеся в Международный аэропорт. Космическая станция (МКС) и обратно, проверка возможностей многоразовой капсулы Boeing. Starliner будет запущен на ракете Atlas V United Launch Alliance со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде, а астронавты отправятся в восьмидневное путешествие.

В 2014 году компания Boeing вместе со SpaceX заключила контракт с Программой коммерческих экипажей НАСА на разработку космического корабля для транспортировки на МКС и обратно. В то время как SpaceX успешно запускает астронавтов в космос с 2020 года и готовится к своей восьмой миссии в феврале 2023 года, Starliner компании Boeing столкнулся со значительными задержками и еще не совершил полет, что повлекло за собой значительные финансовые затраты для аэрокосмической компании.

Компания Boeing недавно объявила, что зонд Starliner не будет готов до марта 2024 года, а НАСА теперь определило, что целевой запуск CFT состоится в середине апреля из-за трафика на МКС и доступности дальности полета. Несмотря на эти задержки, компания Boeing утверждает, что готовность машины запланирована на март.

Задержкам способствовало несколько проблем, в том числе удаление легковоспламеняющейся ленты, используемой на космическом корабле, и модернизация его парашютной системы. По состоянию на август была удалена только половина ленты, и инженерам пришлось искать альтернативный материал, чтобы покрыть оставшуюся часть. Механизм, соединяющий парашют с капсулой, также потребовал доработки после того, как он развалился во время испытаний. Более того, в ходе предыдущих испытаний парашютов в 2019 году только два из трёх куполов были успешно раскрыты.

Boeing работает над решением этих технических проблем, включая устранение неисправных двигателей и снижение риска перегрева батарей. НАСА продолжит предоставлять обновленную информацию о готовности летных испытаний экипажа по мере поступления дополнительной информации.

Источник: Регистр