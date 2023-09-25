НАСА недавно достигло важной вехи в своей миссии по изучению астероидов, успешно получив образец с астероида Бенну. Космический корабль OSIRIS-REx космического агентства, преодолевший более 4 миллиардов миль, вернулся на Землю с капсулой, содержащей около 250 граммов камней и материалов, собранных с Бенну. Эти образцы потенциально могут дать ценную информацию о происхождении жизни на Земле и ранних стадиях развития нашей Солнечной системы.

Пока НАСА празднует этот триумф, оно продолжает отслеживать другие астероиды, приближающиеся к Земле. Одним из последних открытий является астероид, получивший обозначение 2023 SO5. Этот астероид размером с Боинг 777 и шириной 74 фута должен приблизиться к Земле 26 сентября на расстоянии примерно 4.96 миллиона километров. При относительной скорости около 60,364 XNUMX километров в час его размер относительно невелик, и его нельзя считать опасным астероидом.

2023 SO5 принадлежит к группе астероидов Аполлона, которая известна как потенциально опасное семейство астероидов. Астероиды Аполлона названы в честь Аполлона 1862 года, открытого немецким астрономом Карлом Рейнмутом в 1930-х годах. Примечательно, что в 1,000 году Челябинский метеорит, астероид класса «Аполлон», взорвался и разбил окна из-за летящего стекла, в результате чего пострадали более 2013 человек на Южном Урале России.

НАСА классифицирует астероиды как «потенциально опасные», если они приближаются к Земле на расстояние менее 7.5 миллионов километров и имеют размер более 150 метров. Поскольку SO2023 на 5 год меньше этого порога, ожидается, что он не будет представлять значительного риска.

Поскольку НАСА продолжает свои усилия по изучению астероидов и большему пониманию космических камней, оно по-прежнему бдительно отслеживает их траектории и защищает нашу планету от потенциальных угроз.

источники:

- НАСА

– ХТ Тех