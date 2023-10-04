Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию

Международная группа ученых, в том числе исследователи из Имперского колледжа Лондона, недавно опубликовала в журнале Nature статью, в которой обсуждается влияние прототипа спутника BlueWalker 3 на астрономию. BlueWalker 3 является частью спутниковой группировки, запланированной AST SpaceMobile с целью предоставления услуг мобильной и широкополосной связи по всему миру.

По словам исследователей, наблюдения BlueWalker 3 показали, что это один из самых ярких объектов на ночном небе, превосходящий все звезды, кроме самых ярких. Такая высокая яркость представляет собой серьезную проблему для астрономов, особенно если учесть, что несколько компаний по всему миру планируют аналогичные спутниковые группировки.

Беспокойство возникает из-за того, что эти спутниковые группировки из-за своей близости к Земле и большого размера могут помешать наблюдениям за ночным небом. Астрономы рассматривают ночное небо как уникальную лабораторию, позволяющую проводить эксперименты, которые невозможно провести где-либо еще. Кроме того, первозданное ночное небо имеет культурное значение и считается общим наследием человечества, которое следует сохранить для будущих поколений.

Исследователи использовали наблюдения профессионалов и любителей из разных мест, включая Чили, США, Мексику и Новую Зеландию, чтобы отследить траекторию BlueWalker 3. Хотя были предприняты попытки смягчить помехи, вызванные яркостью спутника, они было сложно полностью предотвратить его влияние на астрономические наблюдения.

Кроме того, BlueWalker 3 работает на радиочастотах, близких к тем, которые используются радиотелескопами, что потенциально может нарушить радиоастрономию. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для разработки стратегий, которые защитят существующие и будущие телескопы от многочисленных спутников, запуск которых запланирован на следующее десятилетие.

Признавая важность спутниковых группировок для глобальной связи, исследователи призывают к тщательному рассмотрению их побочных эффектов и усилиям по минимизации их влияния на астрономию. Крайне важно сбалансировать прогресс в мировых коммуникациях с сохранением нашей способности исследовать и понимать космос.

Таким образом, прототип спутника BlueWalker 3, как часть спутниковой группировки, представляет собой серьезную проблему для астрономов из-за своей яркости и потенциального вмешательства в наблюдения ночного неба. Исследовательская группа подчеркивает необходимость разработки стратегий по защите телескопов и минимизации влияния будущих группировок спутников на астрономию.

Источник: журнал Nature Journal, Имперский колледж Лондона.