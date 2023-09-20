OLED, излучающий синий свет при рекордно низком напряжении: потенциальные достижения в технологиях смартфонов и дисплеев

Исследователи из Технологического института Токио сделали революционную инновацию в технологии органических светодиодов (OLED), разработав OLED, который излучает синий свет при рекордно низком напряжении 1.47 В. Этот прорыв может произвести революцию в коммерческих технологиях смартфонов и дисплеев.

Синий свет необходим для светоизлучающих устройств, экранов смартфонов и дисплеев с большим экраном. Однако разработка эффективных синих OLED оказалась сложной задачей из-за высокого напряжения, необходимого для их работы. Традиционным синим OLED-дисплеям обычно требуется около 4 В для яркости 100 кд/м2, что выше, чем напряжение литий-ионных батарей, обычно используемых в смартфонах. Поэтому существует острая необходимость в разработке синих органических светодиодов, способных работать при более низких напряжениях.

Исследователи из Токийского технологического института в сотрудничестве с другими учреждениями разработали OLED с повышающим преобразованием, который обеспечивает синее излучение при сверхнизком напряжении включения 1.47 В. В устройстве используются специальные материалы, в том числе NDI-HF в качестве акцептора, 1,2- ADN в качестве донора и TbPe в качестве флуоресцентной добавки. OLED работает с использованием механизма ап-конверсии, при котором дырки и электроны вводятся в донорный и акцепторный слои соответственно и рекомбинируются на границе раздела донор/акцептор, образуя состояние переноса заряда. Это состояние избирательно передает энергию эмиттеру, что приводит к излучению синего света.

Новый OLED продемонстрировал яркость 100 кд/м2, что эквивалентно яркости коммерческого дисплея, всего при напряжении 1.97 В. Это достижение значительно снижает требования к напряжению для синих OLED, позволяя удовлетворить коммерческие требования к этим устройствам. Исследование подчеркивает важность оптимизации конструкции донорно-акцепторного интерфейса для управления экситонными процессами.

В заключение отметим, что разработка OLED, излучающего синий свет при рекордно низком напряжении, является значительным шагом вперед в технологии OLED. Этот прорыв может способствовать развитию технологий смартфонов и дисплеев, делая их более энергоэффективными и доступными.

Ссылка:

«Синий органический светодиод с напряжением включения 1.47 В». Природные коммуникации.