Новый механизм с участием кровеносных сосудов мозга проливает свет на формирование долговременной памяти

Исследователи обнаружили ранее неизвестный механизм, связанный с кровеносными сосудами головного мозга, который способствует процессу формирования долговременной памяти. Хотя большинство исследований было сосредоточено на нейронах в понимании обучения и памяти, недавние результаты показывают, что другие типы клеток, такие как перициты, также играют определенную роль.

Перициты — это клетки, которые выстилают стенки мелких кровеносных сосудов головного мозга и отвечают за поддержание здоровья гематоэнцефалического барьера. Однако недавние исследования показывают, что перициты также могут быть вовлечены в различные неврологические состояния, включая инсульт, эпилепсию и рассеянный склероз.

Старший автор исследования Кристина Альберини подчеркивает важность этого открытия, заявляя, что заболевания головного мозга, связанные с сосудистыми и метаболическими проблемами, могут возникать из-за дефицита взаимодействия между различными типами клеток. Это новое открытие открывает новые возможности для понимания основных причин таких состояний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Исследователи также исследовали роль белкового гормона инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF2) в обучении и памяти. Они обнаружили, что уровни IGF2 увеличились в перицитах после обучения у крыс и мышей. Это открытие привело к вопросу о том, необходим ли IGF2 в перицитах для формирования долговременной памяти.

Для дальнейшего исследования исследователи провели эксперименты на мышах, у которых было устранено производство IGF2 в перицитах. Они обнаружили, что эти мыши не способны формировать долговременную память по сравнению с обычными мышами. В частности, они показали дефицит как контекстуальной, так и пространственной памяти, что указывает на важность IGF2 в перицитах для формирования памяти.

Кроме того, исследователи заметили, что стимуляция нейронов приводит к выработке IGF2 в перицитах, что затем стимулирует механизмы активации нейронов, связанные с обучением. Это открытие предполагает, что существует кооперативная связь между нейронами и перицитами при формировании долговременной памяти.

В заключение, это исследование подчеркивает значение перицитов и продукции ими IGF2 в сложном процессе формирования долговременной памяти. Понимание этих механизмов может привести к прогрессу в лечении нарушений памяти и неврологических заболеваний.

источники:

– Киран Панди и др., Нейрональная активность стимулирует экспрессию IGF2 из перицитов для формирования долговременной памяти, Neuron (2023).