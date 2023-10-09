Блокирующая молекула контрольной точки иммунитета демонстрирует многообещающие результаты в лечении агрессивного детского рака

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Cima и Университетской клиники Наварры в сотрудничестве с международной кооперативной группой Diffuse Midline Glioma (DMG-ACT), показало, что блокирование молекулы иммунного контрольного пункта потенциально может уменьшить опухоли и продлить выживаемость на животных моделях самый агрессивный детский рак. Исследование, проведенное в Онкологическом центре Университетской клиники Наварры, было сосредоточено на диффузной внутренней стволовой глиоме (DIPG), агрессивной опухоли ствола головного мозга и основной причине смерти, связанной с педиатрическим раком.

Иммунотерапия оказалась жизнеспособным вариантом лечения многих типов рака, но классические ингибиторы не эффективны при лечении ДИПГ. Однако исследователи обнаружили, что молекула иммунного контрольного пункта TIM-3 высоко экспрессируется как в опухолевых клетках, так и в микроокружении DIPG. Ингибируя TIM-3, они смогли создать провоспалительное микроокружение опухоли, которое усиливает противоопухолевый иммунный ответ.

Ингибирование TIM-3 привело к увеличению долгосрочной выживаемости в экспериментальных моделях, что позволяет предположить, что он может быть потенциальной терапевтической мишенью для клинических испытаний на пациентах с DIPG. Это новаторское исследование дает надежду на поиск эффективных методов лечения этого агрессивного детского рака.

Исследование финансировалось различными государственными и частными организациями, в том числе Европейским исследовательским советом, Фондом ChadTough-Defeat DIPG, Испанской ассоциацией по борьбе с раком, Vicky's Dream, Фондом Эйди, Фондом ACS и Ассоциацией Пабло Угарте.

В целом, это исследование подчеркивает потенциал иммунотерапии и важность выявления молекул-мишеней для улучшения результатов лечения пациентов с ДИПГ.

Источники: журнал Cancer Cell, Университет Cima, Наварра.