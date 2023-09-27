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Наука

Слоны полагаются на зрение, чтобы поддерживать равновесие, показывают исследования

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Слоны полагаются на зрение, чтобы поддерживать равновесие, показывают исследования

Новое исследование, опубликованное в журнале Biology Letters, показало, что слоны полагаются на свое зрение, чтобы поддерживать равновесие. Исследователи Макс Курц и Джон Хатчинсон провели эксперименты с дрессированными слонами в неволе, чтобы выяснить, как слоны сохраняют равновесие.

Предыдущие исследования показали, что крупные животные более склонны к падениям и полученным травмам. Для слонов падение может оказаться смертельным из-за риска повреждения внутренних органов или перелома костей. Поэтому поддержание баланса имеет решающее значение для этих животных.

Исследователи подозревали, что зрение играет важную роль в поддержании равновесия слонов. Для проведения экспериментов они сотрудничали с тренерами Have Trunk Will Travel, компании, которая дрессирует слонов в развлекательных целях. Четырем азиатским слонам были оснащены повязками на глазах, GPS-трекерами и акселерометрами для отслеживания их движений и походки.

В ходе экспериментов слонам предлагалось идти гуськом, парами, при этом идущий за ним слон удерживал хоботом хвост ведущего слона. Некоторые прогулки проводились со слонами с завязанными глазами, а другие проводились без завязанных глаз.

Анализ данных датчиков показал, что время шагов было непостоянным для слонов с завязанными глазами. В некоторых случаях слонам было трудно поддерживать шаг. Это привело исследователей к выводу, что слоны используют свое зрение, чтобы рассчитывать время своих шагов и сохранять равновесие.

Это исследование дает ценную информацию о механизмах поддержания равновесия у крупных животных, таких как слоны. Результаты могут иметь значение для понимания передвижения и стабильности других крупных видов. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь в разработке стратегий предотвращения падений и травм у этих животных.

Источник: Макс Дж. Курц и др., «Визуальная обратная связь влияет на согласованность двигательного аппарата азиатских слонов (Elephas maximus)», Biology Letters (2023). DOI: 10.1098/rsbl.2023.0260

By Роберт Эндрю

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