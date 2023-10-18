Прокладывая путь: лунные дороги могут защитить лунные технологии

Ученые полагают, что асфальтирование поверхности Луны может обеспечить более плавную транспортировку луноходов, а также защитить спускаемые аппараты и другую технику, отправляемую для исследования лунной поверхности. Основной причиной этого является наличие лунной пыли, которая создает проблемы из-за своего электрического заряда и острых краев.

Отсутствие ветра и воды на Луне не позволяет камням превращаться в песок, как это происходит на Земле. В результате поверхность Луны постоянно бомбардируется космическим излучением и внеземными воздействиями, в результате чего камни измельчаются в порошкообразный реголит. Эта лунная пыль обладает высокой клейкостью и абразивностью и при вдыхании представляет опасность для лунных технологий и здоровья человека.

Стремясь решить эти проблемы, ученые изучают идею строительства дорог на Луне. Однако основными препятствиями стали стоимость и сложность транспортировки материалов с Земли на Луну.

Чтобы найти решения на месте, исследователи провели эксперименты по переработке лунной пыли в материалы, подходящие для лунных дорог. Они сосредоточили солнечный свет на лунном реголите, используя лазеры для имитации солнечного излучения. В результате этого процесса были созданы треугольные плитки, которые могли соединяться, образуя твердые ровные поверхности для лунных дорог и потенциальных посадочных площадок.

Однако для генерации достаточного количества солнечного света, чтобы расплавить лунную пыль, потребовалось использование больших линз высотой с человека, чтобы фокусировать солнечный свет. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы оценить долговечность этих плиток в суровых лунных условиях и их пригодность в качестве посадочных платформ.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

источники:

– Научные отчеты