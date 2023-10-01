НАСА завершило важные испытания в аэродинамической трубе для корабля, поднимающегося на Марс

Команда NASA Mars Ascent Vehicle (MAV) недавно завершила важные испытания в аэродинамической трубе в Центре космических полетов имени Маршалла НАСА. Эти испытания являются важной вехой в совместных усилиях НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) по возвращению марсианских образцов на Землю в начале 2030-х годов.

Испытания в аэродинамической трубе проводились на объекте, который был важной частью миссий НАСА со времен программы «Аполлон». Команда MAV протестировала масштабные модели автомобиля под разными углами, чтобы понять, как воздушный поток повлияет на его структуру. Эта информация имеет решающее значение при разработке транспортного средства, которое сможет безопасно стартовать с поверхности Марса.

MAV является ключевым компонентом кампании по возврату образцов с Марса, целью которой является доставка научно отобранных образцов с Марса обратно на Землю для изучения. Образцы, которые в настоящее время собирает марсоход НАСА Perseverance, потенциально могут дать представление о древней истории Марса и возможности существования микробной жизни.

Как только образцы будут загружены в MAV, он запустится с Марса на орбиту вокруг планеты. Орбитальный аппарат возвращения на Землю, разработанный ЕКА, затем захватит контейнер с образцом и доставит его обратно на Землю.

Завершение этих испытаний в аэродинамической трубе приближает нас на один шаг к амбициозной цели по возвращению марсианских образцов на Землю. Это сотрудничество между НАСА и ЕКА представляет собой важную веху в нашем исследовании Марса и нашем понимании его истории и потенциала для жизни.

Источники: НАСА, ЕКА.

Определения:

Марс: Марс — четвертая планета от Солнца и известен как «Красная планета» из-за своего красноватого цвета. Это пыльный, холодный пустынный мир с тонкой атмосферой.

Марс — четвертая планета от Солнца и известен как «Красная планета» из-за своего красноватого цвета. Это пыльный, холодный пустынный мир с тонкой атмосферой. NASA: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — правительственное агентство США, отвечающее за исследование и освоение космоса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — правительственное агентство США, отвечающее за исследование и освоение космоса. ЕКА: Европейское космическое агентство — межправительственная организация, занимающаяся исследованием и исследованием космоса.

Европейское космическое агентство — межправительственная организация, занимающаяся исследованием и исследованием космоса. Возврат образца с Марса: Кампания по возвращению образцов с Марса направлена ​​​​на то, чтобы доставить научно отобранные образцы с Марса обратно на Землю для изучения.

Кампания по возвращению образцов с Марса направлена ​​​​на то, чтобы доставить научно отобранные образцы с Марса обратно на Землю для изучения. Ровер «Настойчивость»: Марсоход НАСА Perseverance в настоящее время исследует Марс и собирает образцы для будущего возвращения на Землю.