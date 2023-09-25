Насильственное питание: как сверхмассивные черные дыры скручивают и разрывают пространство-время

Недавнее исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета, поставило под сомнение общепринятое понимание того, как питаются сверхмассивные черные дыры. Ранее считалось, что черные дыры постепенно поглощают материю в течение длительных периодов времени. Однако с помощью 3D-моделирования с высоким разрешением исследователи обнаружили, что эти космические гиганты яростно скручивают и разрывают пространство-время, поглощая материю с поразительно высокой скоростью, завершая один цикл питания всего за несколько месяцев.

Команда использовала Summit, один из крупнейших в мире суперкомпьютеров, для проведения 3D-моделирования, объединяющего газовую динамику, магнитные поля и общую теорию относительности. Это моделирование позволило получить полное представление о поведении черных дыр и показало, что черные дыры искажают окружающее пространство-время, разрывая аккреционный диск на внутренний и внешний поддиски. Затем черная дыра пожирает внутренний диск, позволяя обломкам внешнего поддиска заполнить пустоту.

Этот процесс, известный как «есть-пополнять-есть», потенциально объясняет загадочное поведение «меняющих внешний вид» квазаров. Квазары — это очень яркие ядра галактик, питаемые сверхмассивными черными дырами. Квазары, меняющие внешний вид, демонстрируют быстрые и резкие изменения своей яркости, часто включаясь и выключаясь в течение периода от нескольких месяцев до нескольких лет.

Предыдущие теории пытались объяснить, почему внутренняя область аккреционного диска исчезла и быстро наполнилась заново. Однако моделирование показало, что когда внутренний и внешний субдиски разъединяются, начинается «безумное кормление» черной дыры. Конкуренция между вращением черной дыры и трением и давлением внутри диска приводит к разрыву дисков и выталкиванию внутреннего диска внутрь.

Вопреки предыдущим предположениям, моделирование также показало, что аккреционные диски не обязательно совпадают с вращением черной дыры. Вместо этого внутренний и внешний субдиски независимо колеблются с разными скоростями и углами. Эта деформация всего аккреционного диска приводит к столкновению частиц газа, что приводит к вспышкам света и энергии.

Новое понимание того, как питаются сверхмассивные черные дыры, открывает захватывающие возможности для дальнейшего исследования этих загадочных космических объектов. Это бросает вызов давним теориям и дает более точное описание их пищевых привычек, предлагая лучшее понимание механизмов, управляющих их поведением.

Источник: исследователи Северо-Западного университета.