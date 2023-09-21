Черные дыры поглощают окружающую среду быстрее, чем ожидалось

Недавнее исследование, проведенное Северо-Западным университетом, пролило новый свет на ненасытный аппетит черных дыр. Хотя известно, что черные дыры не едят, как живые организмы, их гравитационное притяжение позволяет им пожирать близлежащие объекты, такие как газ, пыль и даже звезды. Этот процесс обычно называют «поеданием».

Традиционно считалось, что черные дыры медленно поглощают материю из своего окружения, следуя предсказаниям классической теории аккреционного диска. Однако новое исследование, в котором использовалось современное 3D-моделирование, доказало ошибочность этого предположения.

Исследование показало, что черные дыры прорываются сквозь аккреционный диск на поразительно высоких скоростях, по сути пожирая его в вихре. Аккреционный диск — это вращающийся диск материи, который по спирали превращается в черную дыру. Этот диск образуется, когда черная дыра находится в двойной системе со звездой-компаньоном или когда она окружена облаком газа и пыли. Огромная гравитационная сила черной дыры притягивает эти элементы, заставляя их двигаться по спирали в глубины черной дыры.

Открытие этого ускоренного потребления дает ценную информацию о поведении черных дыр и их влиянии на окружающую среду. Исследователи из Северо-Западного университета надеются, что это новое понимание может помочь ученым разгадать тайны, окружающие эти загадочные космические объекты.

В заключение, ненасытный голод черных дыр заставляет их поглощать окружающую среду гораздо быстрее, чем считалось ранее. Благодаря своему огромному гравитационному притяжению они быстро поглощают газ, пыль и даже звезды. Недавнее исследование, проведенное Северо-Западным университетом и основанное на 3D-моделировании, выявило ускоренное потребление энергии и позволило по-новому взглянуть на поведение черных дыр.

источники:

– Исследование Северо-Западного университета