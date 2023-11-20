CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Неуловимое вращение сверхмассивной черной дыры M87

ByВики Ставропулу

20 ноября, 2023
Неуловимое вращение сверхмассивной черной дыры M87

Международная группа астрономов под руководством Юйчжу Цуя стала революционным достижением и предоставила убедительные доказательства существования вращающейся сверхмассивной черной дыры в центре гигантской эллиптической галактики M87. Это открытие добавляет еще одну веху в наследие M87, которое началось в 1918 году, когда она стала первой галактикой, обнаружившей свой светящийся джет. Кроме того, M87 вошла в историю в 2019 году, когда телескоп Event Horizon сделал первое изображение тени черной дыры.

Сверхмассивная черная дыра в M87 весит ошеломляющие 6.5 миллиардов солнечных масс, что делает ее более чем в тысячу раз массивнее черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Извлечение данных из этих загадочных объектов — непростая задача, но исследователи использовали прецессирующие струи и аккреционные диски, а также общую теорию относительности Эйнштейна, чтобы углубиться в тайны M87.

Анализируя данные глобальной сети радиотелескопов за 17 лет, команда Кюи обнаружила замечательный 11-летний цикл прецессионных струй и обнаружила, что оси вращения черной дыры и ее аккреционного диска смещены. Это несоосность приводит к смещению или раскачиванию струи, что приводит к прецессии. Модели, разработанные командой, точно согласуются с данными наблюдений, подтверждая, что сверхмассивная черная дыра в центре M87 действительно вращается и играет решающую роль в механизмах передачи энергии.

Этот прорыв не только знаменует собой значительный шаг вперед в понимании черных дыр, но также ставит перед учеными новые вопросы и задачи. Теперь исследователи стремятся изучить структуру связанного с ним аккреционного диска и определить скорости вращения как черной дыры, так и самого диска. Разгадывая эти загадки, астрономы надеются получить более глубокое понимание замечательных механизмов производства энергии в активных галактических ядрах, таких как M87.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Как далеко находится M87?
Ответ: M87 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от Земли.

Вопрос: Насколько массивна сверхмассивная черная дыра в M87 по сравнению с той, что находится в Млечном Пути?
Ответ: Черная дыра в M87 более чем в тысячу раз массивнее той, что находится в Млечном Пути.

Вопрос: Что такое прецессия?
Ответ: Прецессия означает постепенное изменение ориентации оси вращения объекта. В случае черной дыры M87 ее смещенная ось приводит к смещению или раскачиванию струи, что приводит к прецессии.

Вопрос: Что такое аккреционные диски?
Ответ: Аккреционные диски — это вращающиеся диски газа и пыли, окружающие такие объекты, как черные дыры. Они образуются, когда газ из окружающего пространства притягивается к гравитационной силе черной дыры.

Вопрос: Каково значение подтверждения вращения черной дыры M87?
Ответ: Подтверждение вращения черной дыры M87 дает ценную информацию о механизмах и процессах передачи энергии, происходящих внутри активных галактических ядер. Это открытие помогает астрономам лучше понять формирование и поведение черных дыр.

источники:
– Справочный пресс-релиз 1: [Ссылка на пресс-релиз]
– Справочный пресс-релиз 2: [Ссылка на пресс-релиз]

By Вики Ставропулу