Неуловимое вращение сверхмассивной черной дыры M87

Международная группа астрономов под руководством Юйчжу Цуя стала революционным достижением и предоставила убедительные доказательства существования вращающейся сверхмассивной черной дыры в центре гигантской эллиптической галактики M87. Это открытие добавляет еще одну веху в наследие M87, которое началось в 1918 году, когда она стала первой галактикой, обнаружившей свой светящийся джет. Кроме того, M87 вошла в историю в 2019 году, когда телескоп Event Horizon сделал первое изображение тени черной дыры.

Сверхмассивная черная дыра в M87 весит ошеломляющие 6.5 миллиардов солнечных масс, что делает ее более чем в тысячу раз массивнее черной дыры в центре нашей галактики Млечный Путь. Извлечение данных из этих загадочных объектов — непростая задача, но исследователи использовали прецессирующие струи и аккреционные диски, а также общую теорию относительности Эйнштейна, чтобы углубиться в тайны M87.

Анализируя данные глобальной сети радиотелескопов за 17 лет, команда Кюи обнаружила замечательный 11-летний цикл прецессионных струй и обнаружила, что оси вращения черной дыры и ее аккреционного диска смещены. Это несоосность приводит к смещению или раскачиванию струи, что приводит к прецессии. Модели, разработанные командой, точно согласуются с данными наблюдений, подтверждая, что сверхмассивная черная дыра в центре M87 действительно вращается и играет решающую роль в механизмах передачи энергии.

Этот прорыв не только знаменует собой значительный шаг вперед в понимании черных дыр, но также ставит перед учеными новые вопросы и задачи. Теперь исследователи стремятся изучить структуру связанного с ним аккреционного диска и определить скорости вращения как черной дыры, так и самого диска. Разгадывая эти загадки, астрономы надеются получить более глубокое понимание замечательных механизмов производства энергии в активных галактических ядрах, таких как M87.

Часто задаваемые вопросы (FAQ):

Вопрос: Как далеко находится M87?

Ответ: M87 расположена примерно в 55 миллионах световых лет от Земли.

Вопрос: Насколько массивна сверхмассивная черная дыра в M87 по сравнению с той, что находится в Млечном Пути?

Ответ: Черная дыра в M87 более чем в тысячу раз массивнее той, что находится в Млечном Пути.

Вопрос: Что такое прецессия?

Ответ: Прецессия означает постепенное изменение ориентации оси вращения объекта. В случае черной дыры M87 ее смещенная ось приводит к смещению или раскачиванию струи, что приводит к прецессии.

Вопрос: Что такое аккреционные диски?

Ответ: Аккреционные диски — это вращающиеся диски газа и пыли, окружающие такие объекты, как черные дыры. Они образуются, когда газ из окружающего пространства притягивается к гравитационной силе черной дыры.

Вопрос: Каково значение подтверждения вращения черной дыры M87?

Ответ: Подтверждение вращения черной дыры M87 дает ценную информацию о механизмах и процессах передачи энергии, происходящих внутри активных галактических ядер. Это открытие помогает астрономам лучше понять формирование и поведение черных дыр.

источники:

– Справочный пресс-релиз 1: [Ссылка на пресс-релиз]

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