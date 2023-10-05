Черные дыры могут оказаться не такими простыми, как мы думали

Черные дыры всегда считались относительно простыми по своим характеристикам. «Теорема об отсутствии волос» предполагает, что всю информацию о черной дыре можно свести к ее массе, угловому моменту и заряду. Однако недавнее исследование исследователей из Университета Саутгемптона, Кембриджского университета и Института космических наук Университета Барселоны бросает вызов этому представлению.

Обычно коллапс материи в черную дыру приводит к потере всей остальной информации о материи. Это приводит к мысли, что черные дыры «лысые» и лишены каких-либо отличительных особенностей, кроме трех упомянутых характеристик.

Однако исследователи предполагают, что при определенных обстоятельствах черные дыры могут стать «волосатыми». Хотя теорема об отсутствии волос предполагает, что пространство вокруг черной дыры пусто, исследователи предполагают, что если двойная система черных дыр поглотит достаточно заряженного материала, сами черные дыры могут стать достаточно заряженными, чтобы отталкивать друг друга. Это отталкивание могло бы уравновесить притяжение, создав устойчивое равновесие и приведя к образованию системы черных дыр с множеством горизонтов.

С нашей точки зрения на Земле эти двойные черные дыры будут выглядеть как одна, подобно тому, как двойные желтки могут быть спрятаны внутри яиц в картонной упаковке. Исследователи также предполагают, что космологическая постоянная, потенциально связанная с темной энергией, может предотвратить слияние некоторых черных дыр.

Этот анализ бросает вызов нынешнему пониманию черных дыр и предполагает, что они могут иметь более сложные свойства, чем считалось ранее. Хотя исследователи обнаружили ограничения в своем исследовании, оно открывает новые возможности и направления для дальнейшего изучения природы черных дыр.

источники:

Университет Саутгемптона

Кембриджский университет

Институт космических наук Университета Барселоны

Physical Review Letters,