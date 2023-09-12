Новое исследование предполагает, что ближайшая к Земле черная дыра может находиться на расстоянии 150 световых лет от Земли

Недавнее исследование поставило под сомнение наше понимание ближайшей к Земле черной дыры. Предыдущие исследования показали, что ближайшая из известных черных дыр находилась на расстоянии 1,560 световых лет от нас. Однако новое исследование, опубликованное в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», предполагает, что черная дыра может находиться на расстоянии всего 150 световых лет от Земли.

Исследование было сосредоточено на скоплении Гиад, которое является ближайшим к нашей планете рассеянным скоплением звезд. Используя данные миссии Gaia Европейского космического агентства, ученые из Университета Падуи и Университета Барселоны проанализировали движение и эволюцию звезд в скоплении Гиады. С помощью моделирования они нашли доказательства, свидетельствующие о наличии черных дыр внутри скопления или рядом с ним.

Рассеянное скопление — это совокупность звезд, которые слабо удерживаются вместе гравитационным притяжением и имеют общие характеристики, такие как возраст и химический состав. Исследователи сравнили результаты моделирования с фактическими положениями и скоростями звезд в Гиадах, которые точно наблюдал спутник Gaia. Моделирование показало, что в центре скопления или поблизости есть две или три черные дыры.

Если это подтвердится, эти черные дыры станут ближайшими кандидатами в нашу Солнечную систему. Это открытие не только проливает свет на распределение черных дыр в галактике, но и дает представление о том, как они влияют на эволюцию звездных скоплений и способствуют образованию источников гравитационных волн.

Черные дыры — чрезвычайно плотные объекты, образовавшиеся в результате коллапса массивных звезд. Их гравитационное притяжение настолько сильное, что даже свет не может его избежать. Хотя их невозможно наблюдать напрямую, об их присутствии обычно можно судить путем изучения их воздействия на окружающую среду. Например, разрушение проходящей звезды черной дырой приводит к обнаружению рентгеновских лучей.

Обнаружение гравитационных волн в 2015 году значительно продвинуло исследования черных дыр. Гравитационные волны были впервые обнаружены в результате столкновения двух черных дыр, расположенных на расстоянии 1.3 миллиарда световых лет от нас, что послужило толчком для дальнейших исследований этих загадочных небесных тел.

источники:

– Оригинальная статья: [источник]

– Миссия ЕКА «Гайя»: [источник]