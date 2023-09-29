Первое прямое свидетельство существования вращающейся черной дыры: революционное открытие

Астрономы недавно совершили выдающийся прорыв, получив первое прямое свидетельство существования вращающейся черной дыры. Это замечательное достижение дает революционную информацию об одном из самых загадочных объектов Вселенной.

Итак, что же такое черная дыра? НАСА определяет его как область в космосе, где сила гравитации настолько сильна, что свет не может покинуть ее. Эти космические явления образуются, когда материя сжимается в невероятно крошечное пространство, обычно в конце жизни звезды. Некоторые черные дыры являются даже результатом умирания звезд.

Концепция черных дыр не нова. Фактически, предсказание существования черных дыр восходит к 1915 году, когда Альберт Эйнштейн постулировал их существование с помощью своей общей теории относительности. Однако сама идея зародилась гораздо раньше. В 1784 году английский философ Джон Мичелл выдвинул гипотезу, что если свет действительно состоит из частиц, то на его движение будет влиять гравитация. Он предсказал, что звезды крупнее Солнца могут оказывать настолько сильное гравитационное воздействие, что свет не сможет покинуть их. Он называл эти небесные объекты «темными звездами».

Считается, что Млечный Путь, наша собственная галактика, потенциально может содержать более 100 миллионов черных дыр. В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А*. Эта колоссальная структура имеет массу, примерно в четыре миллиона раз превышающую массу Солнца, и расположена примерно в 26,000 XNUMX световых годах от Земли.

Черные дыры состоят из двух основных компонентов: горизонта событий и сингулярности. Горизонт событий подобен поверхности черной дыры, отмечая точку, в которой гравитация становится слишком сильной, чтобы что-либо могло ускользнуть. В центре находится сингулярность, бесконечно маленькая и плотная точка.

Недавно ученые добились значительных успехов в нашем понимании черных дыр. От подтверждения существования сверхмассивных черных дыр в центрах галактик до получения первого в истории изображения черной дыры с помощью телескопа «Горизонт событий» наши знания расширились в геометрической прогрессии.

Черные дыры бывают разных размеров, их можно выделить три основных типа: первичные, звездные и сверхмассивные. Считается, что первичные черные дыры размером с один атом, но имеют массу большой горы. Звездные черные дыры являются наиболее распространенными и могут существовать в пределах Млечного Пути. Наконец, сверхмассивные черные дыры являются самыми крупными, их масса намного превышает массу Солнца.

Вопреки фольклорным теориям, черные дыры не беспорядочно бродят по Вселенной, поглощая миры. Они подчиняются законам гравитации, как и любой другой небесный объект. Земля пострадает только в том случае, если орбита черной дыры окажется слишком близко к нашей Солнечной системе, но этот сценарий маловероятен.

Недавнее открытие вращающейся черной дыры дает замечательное представление о загадочной природе этих космических гигантов. Этот прорыв не только расширяет наши знания о Вселенной, но и углубляет наше увлечение этими загадочными объектами.

источники:

- НАСА

– Европейское космическое агентство

– Космос.com

– Чикагский университет

– Национальный музей авиации и космонавтики