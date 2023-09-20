Пищевые привычки сверхмассивных черных дыр: новое исследование показывает неожиданные результаты

Новое исследование, проведенное Северо-Западным университетом, бросает вызов предыдущим предположениям о пищевых привычках сверхмассивных черных дыр. Раньше считалось, что черные дыры поглощают пищу медленно, но новые исследования показывают, что на самом деле они пожирают ее гораздо быстрее. Результаты этого новаторского исследования будут опубликованы в Астрофизическом журнале 20 сентября.

Согласно 3D-моделированию с высоким разрешением, вращающиеся черные дыры искажают окружающее пространство-время, заставляя аккреционный газовый диск разрываться на внутренний и внешний поддиски. Черные дыры сначала поглощают внутреннее кольцо, а затем образовавшийся разрыв заполняют обломки внешнего субдиска. Этот процесс «есть-наполнять-есть» происходит за считанные месяцы, гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Это новое понимание может помочь объяснить поведение квазаров, которые являются одними из самых ярких объектов в ночном небе. Квазары часто вспыхивают, а затем исчезают без объяснения причин. Быстрые изменения, наблюдаемые в квазарах, согласуются с разрушением и пополнением внутренних областей аккреционного диска.

Предыдущее предположение о том, что аккреционные диски были ориентированы в направлении вращения черной дыры, оказалось ложным. Моделирование, проведенное исследователями, показывает, что области, окружающие черные дыры, более турбулентны, чем считалось ранее. Используя один из крупнейших в мире суперкомпьютеров, исследователи создали 3D-моделацию тонкого наклонного аккреционного диска, в которой учитывались газовая динамика, магнитные поля и общая теория относительности.

Деформация, вызванная перетаскиванием системы координат — явление, при котором вращающаяся черная дыра тащит вокруг себя пространство-время, — приводит к раскачиванию всего диска. Внутренний диск колеблется быстрее, чем внешние части, что приводит к столкновениям, которые приближают материал к черной дыре. В конце концов внутренний диск отделяется от остальной части диска, и поддиски начинают развиваться независимо.

В области разрыва, где внутренний и внешний субдиски разъединяются, начинается безумное кормление. Вращение черной дыры конкурирует с трением и давлением внутри диска, заставляя внутренний и внешний диски сталкиваться и толкать внутренний диск к черной дыре. Этот процесс создает цикл «есть-пополнять-есть».

Это исследование потенциально могло бы объяснить феномен «изменения внешнего вида» квазаров, когда квазары радикально меняются с течением времени от месяцев до лет. Моделирование, проведенное исследователями, дает возможное объяснение быстрого просветления и затемнения, наблюдаемого в этих объектах.

В целом, это исследование проливает новый свет на сложные пищевые привычки сверхмассивных черных дыр и открывает путь для дальнейших исследований в понимании их поведения.

Определения:

– Аккреционный диск: диск газа, пыли и другой материи, который вращается вокруг небесного объекта, такого как черная дыра или молодая звезда, прежде чем в конечном итоге упасть на этот объект.

– Квазар: чрезвычайно яркое и отдаленное активное ядро ​​галактики, излучающее огромное количество энергии, особенно в виде света и радиоволн.

источники:

– Астрофизический журнал (источник исследования)

– Северо-Западный университет (источник информации об исследователях)