CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Сверхмассивные черные дыры разрывают окружающие аккреционные диски, показывают новые исследования

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Сверхмассивные черные дыры разрывают окружающие аккреционные диски, показывают новые исследования

Новое исследование, проведенное Северо-Западным университетом, показало, что сверхмассивные черные дыры поглощают окружающие их аккреционные диски гораздо быстрее, чем считалось ранее. Моделирование исследования показывает, что вращающиеся черные дыры скручивают окружающее пространство-время, что приводит к разрыву сильного водоворота газа, который окружает и питает черную дыру. В результате этого разрыва создаются внутренний и внешний поддиски, причем черная дыра сначала поглощает внутреннее кольцо. Затем обломки внешнего субдиска высыпаются в зазор, оставленный израсходованным внутренним кольцом, и процесс повторяется. Удивительно, но этот цикл занимает всего несколько месяцев, что намного быстрее, чем предполагалось ранее в течение сотен лет.

Результаты этого исследования потенциально могут объяснить беспорядочное поведение небесных объектов, таких как квазары, которые без объяснения причин внезапно увеличиваются в яркости и тускнеют. Считается, что квазары питаются черными дырами, поглощающими газ из своих аккреционных дисков. Однако классическая теория аккреционных дисков не объясняет резких изменений, наблюдаемых в квазарах. Моделирование, проведенное исследовательской группой Northwestern, дает возможное объяснение этих изменений, указывая на то, что внутренние области аккреционного диска могут со временем разрушаться и пополняться.

Предыдущие предположения об аккреционных дисках ошибочно предполагали, что они ориентированы в направлении вращения черной дыры. Однако моделирование исследовательской группы показывает, что регионы, окружающие черные дыры, гораздо более турбулентны и запутаны, чем считалось ранее. Используя моделирование высокого разрешения на одном из крупнейших в мире суперкомпьютеров, исследователи смогли включить необходимую физику для построения более реалистичной модели аккреционных дисков черных дыр.

Это исследование проливает новый свет на пищевые привычки сверхмассивных черных дыр и позволяет лучше понять процессы, которые управляют поведением небесных объектов, таких как квазары. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

источники:

– «Удары сопел, разрыв диска и стримеры способствуют быстрой аккреции в 3D-моделировании GRMHD искривленных тонких дисков» – Астрофизический журнал

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

сентябрь 24, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

сентябрь 24, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев