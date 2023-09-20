Сверхмассивные черные дыры разрывают окружающие аккреционные диски, показывают новые исследования

Новое исследование, проведенное Северо-Западным университетом, показало, что сверхмассивные черные дыры поглощают окружающие их аккреционные диски гораздо быстрее, чем считалось ранее. Моделирование исследования показывает, что вращающиеся черные дыры скручивают окружающее пространство-время, что приводит к разрыву сильного водоворота газа, который окружает и питает черную дыру. В результате этого разрыва создаются внутренний и внешний поддиски, причем черная дыра сначала поглощает внутреннее кольцо. Затем обломки внешнего субдиска высыпаются в зазор, оставленный израсходованным внутренним кольцом, и процесс повторяется. Удивительно, но этот цикл занимает всего несколько месяцев, что намного быстрее, чем предполагалось ранее в течение сотен лет.

Результаты этого исследования потенциально могут объяснить беспорядочное поведение небесных объектов, таких как квазары, которые без объяснения причин внезапно увеличиваются в яркости и тускнеют. Считается, что квазары питаются черными дырами, поглощающими газ из своих аккреционных дисков. Однако классическая теория аккреционных дисков не объясняет резких изменений, наблюдаемых в квазарах. Моделирование, проведенное исследовательской группой Northwestern, дает возможное объяснение этих изменений, указывая на то, что внутренние области аккреционного диска могут со временем разрушаться и пополняться.

Предыдущие предположения об аккреционных дисках ошибочно предполагали, что они ориентированы в направлении вращения черной дыры. Однако моделирование исследовательской группы показывает, что регионы, окружающие черные дыры, гораздо более турбулентны и запутаны, чем считалось ранее. Используя моделирование высокого разрешения на одном из крупнейших в мире суперкомпьютеров, исследователи смогли включить необходимую физику для построения более реалистичной модели аккреционных дисков черных дыр.

Это исследование проливает новый свет на пищевые привычки сверхмассивных черных дыр и позволяет лучше понять процессы, которые управляют поведением небесных объектов, таких как квазары. Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

источники:

– «Удары сопел, разрыв диска и стримеры способствуют быстрой аккреции в 3D-моделировании GRMHD искривленных тонких дисков» – Астрофизический журнал