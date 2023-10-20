Черные дыры могут существовать в идеально сбалансированных парах, показывают исследования

Исследователи из Университета Саутгемптона вместе с коллегами из университетов Кембриджа и Барселоны обнаружили, что черные дыры потенциально могут существовать парами, которые идеально сбалансированы и удерживаются в равновесии космологической силой, имитируя одну гигантскую черную дыру. Это открытие бросает вызов традиционным теориям о черных дырах, которые предполагают, что они могут существовать только как изолированные объекты в космосе.

Черные дыры — это астрономические объекты с невероятно сильным гравитационным притяжением, настолько сильным, что ничто, даже свет, не может покинуть их. Они чрезвычайно плотные, их масса может поместить всю Землю в небольшое пространство.

Согласно традиционным теориям, основанным на общей теории относительности Эйнштейна, черные дыры могут существовать как статические или вращающиеся объекты сами по себе. Однако гравитационная сила в конечном итоге притягивает и сталкивает их вместе. Это предположение справедливо при рассмотрении статической Вселенной, но что, если Вселенная постоянно расширяется?

Исследователи предполагают, что в постоянно расширяющейся Вселенной пары черных дыр могут существовать в гармонии, создавая иллюзию одной черной дыры. Это возможно благодаря космологической постоянной, также известной как темная энергия, которая была введена в теорию Эйнштейна. Космологическая постоянная заставляет Вселенную ускоряться с постоянной скоростью, влияя на взаимодействие и существование черных дыр.

С помощью сложных численных методов команда продемонстрировала, что две статические черные дыры могут существовать в равновесии, а их гравитационному притяжению противодействует расширение, связанное с космологической постоянной. Это означает, что даже в расширяющейся Вселенной черные дыры сохраняют фиксированное расстояние друг от друга. Гравитационная сила компенсирует расширение, пытаясь их разъединить.

На расстоянии пара черных дыр, находящихся в равновесии, будет выглядеть как одна черная дыра, что затрудняет различие между ними. Это открытие открывает возможности для дальнейших исследований, поскольку теория может также применяться к вращающимся черным дырам и, возможно, даже к множественным черным дырам.

Исследование провели исследователи из Университета Саутгемптона, Кембриджского университета и Университета Барселоны. Их результаты были опубликованы в журнале Physical Review Letters, а статья была рассмотрена как статья Viewpoint.

источники:

– Профессор Оскар Диас (Университет Саутгемптона)

– Профессор Гэри Гиббонс (Кембриджский университет)

– Профессор Хорхе Сантос (Кембриджский университет)

– Доктор Бенсон Уэй (Университет Барселоны)

– «Статические черные двойные системы в пространстве де Ситтера» – Physical Review Letters