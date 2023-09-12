Неожиданные радиоволны с поздним началом обнаружены в сверхмассивных черных дырах

Команда астрофизиков сделала интригующее открытие относительно радиоволн, излучаемых сверхмассивными черными дырами. Вопреки предыдущим предположениям, эти радиоволны могут сохраняться в течение сотен дней после того, как черная дыра разорвала звезду, бросая вызов нашему пониманию этих космических явлений.

Команда собрала данные о 24 сверхмассивных черных дырах, используя три радиотелескопа: Very Large Array, MeerKAT и Австралийский телескоп Compact Array. Удивительно, но они обнаружили, что десять из этих черных дыр излучали радиоволны через 500–2,000 дней после первоначального взрыва звезды.

Это открытие противоречит предыдущим представлениям о том, что радиоволны уменьшаются в течение недель или месяцев после столкновения черной дыры. По словам астрофизика Иветт Сендес, ведущего автора исследования, это означает, что до половины всех черных дыр, разрывающих звезду, продолжают испускать материал спустя годы — явление, которое она называет «отрыжкой».

Когда звезда приближается слишком близко к черной дыре, ее огромное гравитационное притяжение растягивает звезду до формы, напоминающей спагетти. Это приливное событие вызывает одну из самых ярких оптических вспышек во Вселенной. Около 20–30 процентов этих событий на ранних стадиях приводят к истечению радиоволн. Однако с 100-х годов наблюдалось всего около 1990 таких событий.

Обычно, как только наблюдается первоначальный яркий свет от приливного разрушения, исследователи склонны переключать свое внимание на что-то другое. Однако предыдущее открытие командой черной дыры, излучающей радиоволны спустя годы после пожирания звезды, вызвало интерес к поведению других черных дыр.

Исследователи предлагают два объяснения позднего возникновения радиоволн. Вполне возможно, что обломкам вокруг черной дыры потребуется время, чтобы выйти на стабильную орбиту. Альтернативно, обломки могут быть слабо связаны с черной дырой и образовывать сферическую оболочку, которая постепенно сжимается, образуя аккреционный диск. Это запоздалое формирование диска могло бы объяснить длительное излучение радиоволн.

Это исследование бросает вызов нашему пониманию того, как сверхмассивные черные дыры взаимодействуют с окружающей средой. Чтобы разгадать тайну этих поздних радиоволн, потребуются дальнейшие исследования и наблюдения.

источники:

– Arxiv.org (сервер предварительной печати)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]