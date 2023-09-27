Капсула OSIRIS-REx возвращается на Землю: начинается процедура сбора образца астероида

Капсула для возврата образцов астероида OSIRIS-REx успешно приземлилась на Землю, что стало важной вехой в миссии НАСА по изучению космического материала за пределами Луны. Процедура безопасного сбора образца изнутри капсулы уже началась в Космическом центре НАСА имени Джонсона.

По прибытии капсула была осторожно открыта в специальном перчаточном боксе, чтобы предотвратить любое загрязнение. Ученые НАСА обнаружили внутри капсулы «черную пыль и мусор» еще до открытия основного контейнера. Эта захватывающая находка предполагает, что образец, собранный с астероида Бенну, может дать ценную информацию о формировании и составе небесных тел.

Миссия OSIRIS-REx возвращает с Бенну около 250 граммов первозданного материала, что делает ее крупнейшей коллекцией космического материала за пределами Луны. Недавно крышку научного контейнера сняли, обнажив темный порошок и частицы размером с песок, скорее всего, происходящие из самого астероида. Это открытие служит хорошим предзнаменованием для предстоящей процедуры открытия механизма сбора проб Touch and Go (TAGSAM).

TAGSAM — очень сложный инструмент, предназначенный для сбора материала с поверхности Бенну. Команда НАСА тщательно отрепетировала эту процедуру в течение последних месяцев, чтобы обеспечить ее успех. После отделения от остальной части контейнера TAGSAM будет помещен в отдельный перчаточный бокс для дальнейшего изучения.

Чтобы обеспечить максимальную точность и предотвратить любое загрязнение, образец будет показан в прямом эфире 11 октября. НАСА проведет специальную трансляцию, демонстрирующую полный процесс разборки TAGSAM и долгожданную презентацию образца. Зрители смогут наблюдать за мероприятием на телеканале NASA TV, а также на онлайн-платформах агентства и в социальных сетях.

Эта миссия подчеркивает новаторскую работу, проводимую НАСА для углубления нашего понимания космоса и раскрытия тайн нашей Вселенной. Анализ образца астероида может дать бесценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы и пролить свет на потенциал внеземной жизни.

источники:

- Миссия НАСА OSIRIS-REx

- НАСА ТВ