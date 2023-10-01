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Наука

Испанская миссия ANSER: революция в наблюдении Земли с помощью CubeSats

ByМамфо Брешиа

Октябрь 1, 2023
Испанская миссия ANSER: революция в наблюдении Земли с помощью CubeSats

Испанская миссия «Передовые наноспутниковые системы для исследования Земли» (ANSER) представляет новаторскую концепцию наблюдения Земли. Миссия ANSER, разработанная Испанским институтом аэрокосмических технологий (INTA), запустит три спутника CubeSat, которые произведут революцию в том, как мы понимаем и наблюдаем за нашей планетой.

Ключевой инновацией этих спутников размером с коробку из-под обуви является их способность летать строем, напоминая стаю птиц. Имитируя поведение птиц, летящих строем, когда одна птица ведет, а остальные следуют за ней, миссия ANSER стремится поддерживать позиции этих спутников в космосе. Этот инновационный подход позволит получать точные и синхронизированные изображения вод Земли.

Название ANSER имеет важное значение, поскольку оно происходит от латинского названия дикого гуся. Дикий гусь — яркий пример птиц, летающих строем, придерживающихся протокола «лидер-последователь». Миссия ANSER стремится повторить эту стратегию, демонстрируя замечательные возможности этих наноспутников.

Эта новая концепция наблюдения Земли открывает целый мир возможностей. Летая строем, ANSER CubeSats сможет покрывать большие территории с помощью своих возможностей визуализации, получая полное представление о нашей планете. Это синхронизированное изображение предоставит ценную информацию об изменениях и динамике вод Земли, включая океаны, озера и реки.

Миссия ANSER потенциально может изменить наблюдение за Землей, предложив экономичное и эффективное решение для мониторинга и понимания нашей планеты. Используя возможности CubeSats и подражая стратегиям природы, Испания находится в авангарде технологических достижений в этой области.

источники:
– Испанская миссия по передовым наноспутниковым системам для исследований Земли (ANSER), проводимая Испанским институтом аэрокосмических технологий (INTA).

Определения:
– CubeSats: небольшие спутники, обычно кубической формы, со стандартными размерами для космических исследований.
– Наблюдение Земли: сбор данных о поверхности Земли, атмосфере и окружающей среде с использованием технологий дистанционного зондирования.

By Мамфо Брешиа

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